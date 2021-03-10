iPhone следит за передвижением пользователей и все запоминает: как проверить
В настройках телефона можно увидеть список всех мест
Многие пользователи iPhone могут даже не догадываться, что на их устройстве хранится не только список всех мест, которые они посещали, но и даже точное время.
Как сообщает Mirror, в настройках телефона можно увидеть список мест, которые считаются "важными".
Узнать, включен ли у вас этот параметр можно таким образом:
- Войдите в "Настройки" на вашем iPhone.
- Выберите раздел "Конфиденциальность".
- Нажмите на "Службы геолокации".
- Прокрутите страницу до самого низа.
- Нажмите на "Системные службы".
- Перейдите на вкладку "Важные местоположения".
- Войдите в систему, используя Face ID, Touch ID или свой пароль.
После входа в систему вы увидите список мест, которые вы посетили, и время. Эти местоположения используются для предоставления вам персонализированных услуг.
Все данные зашифрованы и хранятся только на вашем устройстве. Apple заявляет, что они никогда и никому не будут переданы без вашего согласия.
Также ранее мы писали, что владельцы iPhone теперь смогут разблокировать смартфон через Face ID, при этом не снимая медицинскую маску с лица.
Сайт "Сегодня" также сообщал, что в 2021 году компания Apple представит обновленную линейку своих продуктов, среди новшеств много неожиданного для клиентов компании.
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