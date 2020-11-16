Hyperloop разогнался до более 1000 километров в час. Побит новый рекорд скорости!
Концепцию Hyperloop предложил Илон Маск
Более 1000 километров в час. В Южной Корее побили новый рекорд скорости. Капсулу вакуумного поезда Hyperloop смогли разогнать почти до скорости звука. Как это происходило – далее в материале.
Запустить сеть суперскоростных поездов в стране планируют через четыре года. Следовательно, в 2024 году путешествие из столицы Южной Кореии Сеула в крупный портовый город Пусан продлится полчаса вместо 3 нынешних.
Известно также, что концепцию Hyperloop предложил американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск.
К слову, на днях компания Илона Маска SpaceX и NASA запустили корабль с астронавтами к МКС. Как это происходило – читайте и смотрите в материале.
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