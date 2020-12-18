Геймерам вернут деньги за провальную игру Cyberpunk 2077

Компания Sony удалила игру из PlayStation Store

Компания Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store после массовых жалоб на баги и плохую оптимизацию. Игрокам при этом предложили вернуть деньги за их цифровую копию. Для этого нужно зайти в свой аккаунт и заполнить на сайте специальную форму.

Об этом говорится в официальном заявлении Sony.

Теперь Cyberpunk 2077 нельзя найти через поиск в PlayStation Store, а при переходе по ранее существовавшей ссылке купить игру нельзя, можно только добавить в список желаемого. Вернется ли игра в PS Store, пока не известно.

Спустя какое-то время после анонса Sony сообщила о "возможных проблемах" с заявками на возврат средств и предложила попробовать заполнить форму позже. Вероятнее всего, это связано с огромным наплывом недовольных пользователей.

Напомним, после релиза Cyberpunk 2077 оказалось, что у нее недостаточная оптимизация для PS4. Впрочем, по словам игроков, и на новейшей PlayStation 5 игра далека от совершенства.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на консолях и ПК. 12 декабря CD Projekt выпустила патч 1.04 с исправлениями. Но 14 декабря разработчики извинились за неудачный запуск Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One, пообещав исправления и возврат денег. В ближайшие дни Cyberpunk 2077 получит второй апдейт. Параллельно разработчики готовят еще два крупных патча, которые выйдут в январе и феврале 2021 года.

Игру разработала польская студия CD Projekt RED, которая когда-то выпустила ставшую легендой "Ведьмак 3: Дикая Охота". На фоне прошлых успехов Cyberpunk 2077 стала самым ожидаемым проектом года. Компании даже удалось привлечь к проекту одного из самых популярных актеров Голливуда Киану Ривза. В ожидании новой "бомбы" акции студии подорожали более чем на 50%. Но в итоге Cyberpunk 2077 стала катастрофой и для геймеров, и для инвесторов.

В 2020 году геймерский мир шокировала еще одна новинка – видеоигра Crysis Remastered. Она уже стала "легендой" из-за беспощадной прожорливости к ресурсам компьютера.

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