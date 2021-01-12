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General Motors представил концепты летающего автомобиля и электро-шаттла: фото

Сегодня, 18:51

Новые продукты GN показал на онлайн-презентации

Автомобильный концерн General Motors во вторник представил свои концепции летающего автомобиля Cadillac и электро-шаттла на виртуальной презентации на ежегодной торговой выставке бытовой электроники CES.

Вот, как выглядит шаттл для нескольких человек: комфортабельные сидения, климат-контроль и звукоизоляция.

Скриншот: YouTube

Летающий автомобиль рассчитан только на двоих пассажиров. Он приводится в движение электромотором мощностью 90 кВт, разгоняется до 90 км/час.

Скриншот: YouTube

По словам представителей General Motors, этот автомобиль стал одним из ключевых продуктов компании и определяет будущее персональных перевозок в ближайшие пять лет.

Скриншот: YouTube

На онлайн-презентации также показали, каким образом транспорт можно будет припарковать в городе. GN не стали раскрывать подробности технических характеристик автомобилей, представив лишь общую концепцию своих новых продуктов.

Скриншот: YouTube

Напомним, первый электромобиль от Apple появится уже в 2021 году.

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