Clubhouse запускают на Android. Когда украинцы смогут скачать приложение

Следующие несколько недель разработчики будут собирать отзывы о приложении, совершенствовать его и добавлять новые функции

Clubhouse

Разработчики соцсети Clubhouse объявили, что уже сегодня, 9 мая, beta-версия приложения доступна и для пользователей Android. Однако пока украинцы не смогут ее скачать, сейчас программа доступна только для жителей США.

Об этом сообщается на сайте приложения.

Отмечается, что позже программа распространится на другие англоязычные страны, а далее – по всему миру. В течение нескольких недель создатели собираются протестировать приложение и исправить все возможные ошибки.

"Наш план на следующие нескольких недель – собрать отзывы, исправить проблемы, которые мы видим, и поработать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клубов, прежде чем внедрять его в более широком смысле", - заявили в команде Clubhouse.

Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение. Программа была запущена в апреле 2020 года для пользователей гаджетов на iOS.

Напомним, ранее Facebook запустил конкурента Clubhouse и Instagram Live.

Кроме того, сообщалось, что голосовую соцсеть Clubhouse заблокировали уже две страны.

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