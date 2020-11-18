Браузер Google Chrome обновился. ТОП-6 самых главных улучшений

Пользователям теперь доступны контекстные команды и поиск по вкладкам

С 18 ноября компания Google выпускает обновление Chrome 87. Теперь браузер запускается на 25% быстрее и на 7% быстрее загружает страницы. Представители Google обещают "самый большой прирост в производительности Chrome в истории".

Главные плюсы обновленного Chrome 87

Страницы в версии для Android теперь загружаются практически мгновенно. Браузер запускается на 25% быстрее и на 7% быстрее загружает страницы. Нагрузка на процессор сократилась в пять раз. При этом энергопотребление при использовании новой версии снизилось на 25%. Пользователи с помощью нового поиска смогут быстро найти нужную страницу среди множества вкладок. В строке поиска появились контекстные команды. Например, теперь можно просто ввести "очистить мою историю просмотра", и откроется соответствующее меню. Chrome будет отдавать предпочтение активной вкладке перед другими, находящимися в фоновом режиме.

На странице Google Blog сообщается, что обновление уже доступно и будет автоматически установлено при следующем перезапуске браузера.

Читайте также: Google приятно удивил невероятно полезной функцией в Chrome

Также вскоре появятся и "карточки" с подсказками. При открытии новой вкладки они позволят перейти к контенту, которым пользователь недавно интересовался.

Напомним, ранее произошла хакерская атака на браузер Chrome.

Смотрите также в сюжете о том, при каких условиях может исчезнуть интернет:

Также недавно выяснилось, сколько памяти способен съесть браузер Chrome.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться