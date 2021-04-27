Apple выпустил обновления iOS 14.5: разблокировка iPhone в FaceID даже в маске и новый уровень безопасности

Также пользователям теперь предложат целый набор новых эмодзи, а также различные голоса помощника Siri

Apple обновил операционную систему iOS 14.5, что добавило сразу несколько полезных функций в iPhone и iPad.

Об этом сообщается в блоге компании.

К примеру, добавлена функция, которая запрещает приложениям отслеживать активность пользователей в других приложениях или же на сайтах. Это будет работать в случае, если эти данные будут использовать для показа рекламы или передачи данных сторонним людям.

Обновления iOS 14.5 от Apple Фото: pixabay.com

К тому же теперь, как только пользователь будет открывать то или иное приложение, которое нацелено на получение данных, его спросят, разрешает ли он отслеживание этих данных или нет.

До последнего времени приложения могли без проблем получать данные о местонахождении пользователя или же адрес его электронной почты. Все это передавалось в зашифрованном виде.

Помимо функций безопасности, обновленное iOS позволяет разблокировать iPhone при помощи функции FaceID. Причем, сделать это можно даже, если на лице пользователя – маска. Но это можно сделать только в паре с часами Apple Watch.

И наконец в обновленном iOS доступны абсолютно новые эмодзи. Можно выбирать даже оттенки кожи для каждого человека, а еще доступны эмодзи с изображением женщин с бородой.

Коснулись изменения и голосового помощника Siri. Теперь доступны разные голоса этого помощника. В свою очередь новое приложение "Локатор" совместили с трекером AirTag, который будет отслеживать вещи пользователя.

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