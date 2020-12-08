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Apple презентовала полноразмерные наушники AirPods Max: характеристики и цена

Сегодня, 19:02

Официальные продажи начнутся уже 15 декабря

Apple презентовала новые полноразмерные наушники AirPods Max.

Соответствующая информация появилась на сайте компании.

Модель поддерживает адаптивный эквалайзер, функцию активного шумоподавления и пространственного аудио, а также прозрачный режим (при котором слышно собеседника и все, что происходит вокруг).

Еще одна важная особенность – многофункциональное колесико Digital Crown, как в Apple Watch. С его помощью можно плавно регулировать громкость, останавливать и воспроизводить музыку, отвечать на звонки и активировать Siri.

Одного заряда аккумулятора хватает на 20 часов разговора по телефону или прослушивания музыки с включенным шумодавом.

AirPods Max будут поставлять в пяти цветах:

  • "серый космос";
  • серебристый;
  • зеленый;
  • "голубое небо";
  • розовый.

Цена составит 549 долларов (примерно 15 тыс. грн).

Официальные продажи начнутся 15 декабря. Однако на сайте не указано, касается ли эта информация Украины.

Фото: Apple
Фото: Apple
Фото: Apple
Фото: Apple
Фото: Apple
Фото: Apple
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Напомним, ранее Apple объявила победителей конкурса App Store Best 2020. Эксперты отметили 15 приложений и игры, которые стали наиболее значимыми для пользователей и помогают им на работе и дома.

Также мы писали, что Apple выпустит новые модели полностью беспроводных наушников AirPods и AirPods Pro уже в 2021 году. Предположительно они получат новый дизайн и улучшенную аппаратную начинку.

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Apple наушники AirPods
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