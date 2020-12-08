Apple презентовала полноразмерные наушники AirPods Max: характеристики и цена
Официальные продажи начнутся уже 15 декабря
Apple презентовала новые полноразмерные наушники AirPods Max.
Соответствующая информация появилась на сайте компании.
Модель поддерживает адаптивный эквалайзер, функцию активного шумоподавления и пространственного аудио, а также прозрачный режим (при котором слышно собеседника и все, что происходит вокруг).
Еще одна важная особенность – многофункциональное колесико Digital Crown, как в Apple Watch. С его помощью можно плавно регулировать громкость, останавливать и воспроизводить музыку, отвечать на звонки и активировать Siri.
Одного заряда аккумулятора хватает на 20 часов разговора по телефону или прослушивания музыки с включенным шумодавом.
AirPods Max будут поставлять в пяти цветах:
- "серый космос";
- серебристый;
- зеленый;
- "голубое небо";
- розовый.
Цена составит 549 долларов (примерно 15 тыс. грн).
Официальные продажи начнутся 15 декабря. Однако на сайте не указано, касается ли эта информация Украины.
Напомним, ранее Apple объявила победителей конкурса App Store Best 2020. Эксперты отметили 15 приложений и игры, которые стали наиболее значимыми для пользователей и помогают им на работе и дома.
Также мы писали, что Apple выпустит новые модели полностью беспроводных наушников AirPods и AirPods Pro уже в 2021 году. Предположительно они получат новый дизайн и улучшенную аппаратную начинку.
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