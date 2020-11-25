Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Алло: За кулисами Черной пятницы. Чего стоит подготовка к празднику

Сегодня, 13:42

Бешенные скидки, информационная шумиха — и всего три дня акции, за которой стоит несколько месяцев подготовки

Черная пятница в allo.ua — день самых крупных скидок и нереального ажиотажа. Как правило, средний чек в эти дни увеличивается на 25%, а спрос вырастает вдвое и более. Нам, как конечным потребителям, виден только результат: скидочные цены на сайте. А для такого крупного маркетплейса, как АЛЛО, подготовка к этому "простому" дню занимает несколько месяцев и отнимает немалый ресурс.

"Для того, чтобы подготовиться к Черной пятнице, мы оптимизируем работу абсолютно всех департаментов, подключаем дополнительный логистический ресурс, меняем график работы сотрудников, выделяем сервера. Покупательская активность увеличивается в два раза, это значит, что мы должны работать с двойной мощностью, чтобы предоставить привычный АЛЛО-сервис нашим клиентам" — комментирует СМО ГК АЛЛО Артур Матковский.

А что если введут карантин выходного дня и посетители не смогут прийти в АЛЛО на выходные?

"Ключевой навык успешного бизнеса в наши дни — мгновенная адаптивность. При карантинных мерах на выходных мы готовы сместить время акции или стартовать раньше, чтобы у наших клиентов не было спешки и была возможность выбирать товары комфортно. Кроме того, на allo.ua доступны видеоконсультации, которые позволяют клиенту протестить товар в видеочате с нашим консультантом. И, конечно, как никогда будет актуален слоган "Черная пятница в твоем смартфоне". Доля мобильного трафика в e-commerce уже превысила 80%, и АЛЛО не исключение. Мы закупили дополнительные сервера, так что готовы справиться с пиковой нагрузкой на сайт" — отмечает руководитель диджитал департамента, Владислав Мисиюк.

Кроме адаптивного подхода АЛЛО удивили ещи и нежной коммуникацией — креативная кампания под названием "Чорна Нiжнятниця" не оставит равнодушным самого жестокого циника. Помимо яркого визуального решения, мила сама идея: ведь всем и вправду так не хватает позитива в этом году.

Стоит отметить, что главная распродажа года в АЛЛО уже началась. В этом году покупателям представлены более 5 000 товаров со скидками на любой вкус: от смартфонов и бытовой техники до одежды и товаров для туризма. Особый акцент в этом году был сделан на товары всеми любимого бренда Xiaomi: фитнес-браслеты, ноутбуки, смарт часы и даже сезонная "согревающая" техника. Количество акционных товаров ограничено, поэтому рекомендуем не откладывать покупки!

Справка. АЛЛО — это компания для тех, кто хочет стать лучше, технологичнее, жить комфортно и современно. Крупнейший ритейлер смартфонов и гаджетов, современной техники и товаров для дома и отдыха, от косметики и инструментов до одежды и мебели, который является маркетплейсом национального масштаба с доставкой заказов на почту, на дом и в магазины в 140 городах Украины.

Allo.ua — тицяй що хочеш!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
скидки черная пятница Алло
Реклама

Новости партнеров

Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"

Популярные статьи

Сегодня, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

Новая жена Остапчука обратилась к его экс-супруге: "Если будет война – не советую"

Вчера, 13:53Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 11:35Food

Как есть сладкое и не поправляться

Вчера, 10:10Шоу-бизнес

"Поймал ее на измене": Александр Пономарев рассказал, в кого влюбилась экс-супруга Алена Мозговая

Вчера, 09:05Food

5 девайсов для кухни, которые можно купить в "черную пятницу"

Вчера, 05:07Психология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

23 ноябряEvents

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

23 ноябряСтиль

Кто лучше: Тина Кароль повторила образ звезды 90-х Евы Герциговой

23 ноябряШоу-бизнес

Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

23 ноябряШоу-бизнес

Мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву: как певица обманула город

23 ноябряШоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

23 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 23 ноября: Ракам нужно поучиться, а у Львов будет игривое настроение

23 ноябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире

22 ноябряШоу-бизнес

Юлия Санина из THE HARDKISS показала себя во время беременности (фото)

22 ноябряШоу-бизнес

"Пойдем искать папу": вдова блогера Дмитрия Стужука рассказала детям о его смерти

Новости партнеров

Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Новая любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем очаровала Мурата
Новая любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем очаровала Мурата
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Тонкие пирожки на кефире с картофелем и плавлеными сырками
Тонкие пирожки на кефире с картофелем и плавлеными сырками
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Роскошная жена Чиро Иммобиле. Итальянцу можно позавидовать
Роскошная жена Чиро Иммобиле. Итальянцу можно позавидовать
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять