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5 советов, как правильно очистить смартфон и планшет от грязи

Сегодня, 17:28

Почистить смартфон или планшет можно в домашних условиях несколькими действенными методами

За каждым электронным устройством нужно тщательно ухаживать, чтобы оно служило долго и без сбоев. Важной составляющей этого процесса является поддержание гаджета в чистом виде. Но многие пользователи делают ошибки во время ухода за смартфоном или планшетом. Как правильно чистить гаджеты от грязи – далее в материале.

Как почистить гаджеты
Как почистить гаджеты
Фото: Сегодня

Экран

Во всех современных смартфонах или планшетах управление происходит с помощью сенсоров, размещенных в экране. Потому нужно очень аккуратно подходить к очистке дисплея. Больше всего пользователей раздражает, когда на экране появляются отпечатки пальцев или же различные пятна. Многие решают этот вопрос обычным вытиранием экрана смартфона полотенцем или же вообще, потерев его, скажем, об свитер.

Но все это может привести к тому, что дисплей просто поцарапается, что в дальнейшем приведет к проблемам с сенсорным управлением. Лучше всего использовать микрофибру или же специальные салфетки для протирки очков. Эти материалы не оставляют даже микроцарапин, а все отпечатки и пятна будут удалены.

Динамики

Если динамики в телефоне или в планшете начали работать хуже, чем обычно, их нужно прочистить. Для начала пройдитесь по динамику щеткой от пылесоса. Это поможет удалить накопившуюся пыль.

Если качество звука в динамиках вашего смартфона или планшете не улучшается, то просто нужно попытаться очистить их от грязи, которая забивается в отверстиях. Для этого подойдет старая зубная щетка. Ее не нужно смачивать никакими растворами, чтобы не повредить динамики. Круговыми движениями щеткой по динамику можно убрать мелкий мусор и пыль. Но будьте бдительны, чтобы не повредить сеточку динамика.

Разъемы для подключения наушников и зарядки

В каждом смартфоне или планшете есть несколько разъемов для подсоединения различных устройств или зарядки. В этих местах скапливается очень много пыли и грязи. Потому следует чистить их.

Отлично для этого подойдет специальная щеточка для чистки межзубных промежутков. Ее можно купить в аптеке или в любом специализированном магазине. Чтобы контакты не окислялись, не пользуйтесь моющими средствами. Щетка для чистки межзубных промежутков снимет всю грязь с разъемов, но затем эту грязь нужно будет выдуть с помощью пылесоса или баллончика с сжатым воздухом.

Дезинфекция

Во время пандемии коронавируса дезинфекция смартфона и планшета является очень актуальной. Для этого лучше всего подойдут спиртосодержащие антисептические средства. Причем, лучше отдать предпочтение средствам, которые содержат не этиловый спирт, а изопропиловый. В отличие от средств с этиловым спиртом изопропиловые не оставляют никаких отпечатков пальцев на экране гаджета, а также абсолютно безопасны для дисплея.

Просто наносите антисептик с изопропиловым спиртом на салфетку или на обычный ватный диск, а затем аккуратно протираете не только экран смартфона или другого гаджета, а весь его корпус.

Но также нужно следить, чтобы содержание спиртов в антисептике не превышало 70-80%, ведь средства с завышенным уровнем спирта могут повредить покрытие экрана.

Чистка кнопок

В Интернете до сих продаются очень много телефонов именно с кнопочным режимом управления. К примеру, такие телефоны отлично подходят для большинства пенсионеров, которым тяжело освоить управление смартфоном.

Гаджеты, на которых есть кнопки, лучше начать очищать с помощью кисти. Подойдет кисть для макияжа или же для рисования. Тщательно очищаем все кнопки, удаляя с них пыль. А с помощью пинцета можно убрать волоски, которые останутся после чистки кистью.

Можно также использовать специальную клейкую ленту, которая не оставляет липких пятен. Это способ поможет убрать всю грязь. Ни в коем случае не используйте моющие средства или ватные диски, смоченные спиртом. Так можно повредить надписи, которые нанесены на кнопки.

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