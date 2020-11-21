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ТОП-100 инновационных изделий 2020 по версии TIME (список)

Сегодня, 19:31

В список попали портативный рукомойник, вертикальный телевизор и новая Xbox

Журнал TIME выпустил ежегодную подборку главных изобретений года, которые делают жизнь лучше. Свежий список из ста различных девайсов для отдыха, здоровья, дома и спорта прекрасно отражает реалии 2020-го года: здесь вам и переносной рукомойник, и зарядное устройство, дезинфицирующее смартфон и многое другое.

ТОП-100 изобретений разбит на 25 категорий, среди них стиль, продуктивность, финансы, образование, фитнес, красота и другое. С полным списком можно ознакомиться на сайте. Мы же выбрали 10 самых интересных, на наш взгляд, девайсов, о которых рассказываем ниже.

1. Vollebak Full Metal Jacket

Фото: TIME

Оказывается, если куртка изготовлена из меди, она может защищать от вирусов и бактерий. Vollebak Full Metal Jacket на 65% состоит из микроскопического медного волокна. Хотя эта куртка не предназначена для защиты от коронавируса, ее создатели надеются, что это послужит примером и вдохновением для других брендов.

2. Oura Ring

Фото: TIME

Смарт-кольцо Oura Ring может отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень активности, качество сна и даже температуру тела. Оно используется вместе с приложением Oura, создавая "цельную картину здоровья пользователя". Уже сейчас гаджет Oura Ring используют сотрудники WNBA и NASCAR.

3. Augmedics xvision

Фото: TIME

Этот гаджет создан для того, чтобы облегчить работу хирургов. Гарнитура с дополненной реальностью визуализирует компьютерную томографию в трехмерном пространстве. Так, во время операции xvision может накладывать объемное изображение позвоночника пациента на его тело, позволяя хирургу видеть, что находится под кожей, не отводя взгляда от операционного стола.

4. A Greener Running Shoe

Фото: TIME

Кроссовки для бега, изготовленные из натуральных материалов почти на 100%. Производство Allbirds Tree Dasher снижает углеродный след почти на треть ниже, чем у обычных кроссовок. Кроме того, волокна эвкалипта охлаждают стопу, шерсть регулирует температуру, а межподошва из сахарного тростника обеспечивает отличную амортизацию.

5. The Vertical TV

Фото: TIME

43-дюймовый вертикальный телевизор Samsung Sero идеально подходит для просмотра современного контента. Из-за смартфонов мы привыкли скроллить ленту, воспринимать визуальную информацию вертикально. Это и вдохновило создателей телевизора на дизайн, более знакомый пользователям соцсетей, стриминговых платформ и всевозможных приложений. Sero поворачивается из горизонтального положения в вертикальное одним щелчком на пульте дистанционного управления, а также имеет дополнительные колеса, поэтому его можно перемещать по дому.

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6. A Made-To-Order Manicure

Фото: TIME

Настоящая находка во время карантина. На сайт ManiMe пользователи загружают фотографии своих ногтей, где с помощью технологию трехмерного моделирования создаются наклейки, идеально подходящие к каждому ноготку. Чтобы сделать маникюр, просто снимите наклейку, прижмите ее к ногтю и спилите излишки. Это все без высыхания и без смазывания!

7. Masks That Do More

Фото: TIME

Когда дело доходит до COVID-19, вероятно, нет более важного элемента, чем маска для лица. Это, безусловно, главный потребительский продукт 2020 года. В TIME выбрали три вида масок, которые действительно впечатляют. Это гибкая маска Breathe99 с двумя сменными фильтрами, Petit Pli, которая изготовлена из переработанных пластиковых бутылок и подходит для любого лица, а также RunMask от IAMRUNBOX из органического хлопка, в которой можно бегать.

8. The Portable Handwashing Station

Фото: TIME

Мытье рук – один из самых эффективных и дешевых способов предотвращения распространения COVID-19 и других вирусов. Но около 40% населения мира не имеют доступа к проточной воде и мылу. ООН заявляет, что для решения этой проблемы потребуются годы инвестиций в водную инфраструктуру. А японская компания LIXIL за короткое время создала SATOTap – портативную многоразовую станцию для мытья рук с держателем для мыла. Ожидается, что гаджет появится на розничных рынках в начале 2021 года по цене от 3 до 6 долларов.

9. A Cleaner Charge

Фото: TIME

Одно исследование показало, что смартфоны могут быть покрыты более чем 17 000 бактерий, что в 10 раз превышает количество бактерий, находящихся под сиденьем унитаза. Зарядное устройство Oblio решает эту проблему. Беспроводная зарядная станция напоминает стильную вазу и использует ультрафиолетовый свет для дезинфекции телефона. Она убивает до 99% бактерий на поверхности телефона всего за 20 минут.

10. The Ultimate Indoor Garden

Фото: TIME

Зеленый сад дома возможен даже при отсутствии большой площади. Вертикальная система выращивания в помещении на основе искусственного интеллекта позволяет выбирать из 32 фруктов, овощей, зелени, трав и цветов, которые созревают прямо в гостиной. Все что нужно, это загрузить семенные стручки в Gardyn, а его приложение отследит свет, влажность и насыщенность почвы, а также оповестит, когда урожай будет готов.

Ранее мы публиковали ТОП-6 главных покупок в Черную пятницу для тех, кто работает из дома.

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Источник: Time
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