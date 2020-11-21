ТОП-100 инновационных изделий 2020 по версии TIME (список)
В список попали портативный рукомойник, вертикальный телевизор и новая Xbox
Журнал TIME выпустил ежегодную подборку главных изобретений года, которые делают жизнь лучше. Свежий список из ста различных девайсов для отдыха, здоровья, дома и спорта прекрасно отражает реалии 2020-го года: здесь вам и переносной рукомойник, и зарядное устройство, дезинфицирующее смартфон и многое другое.
ТОП-100 изобретений разбит на 25 категорий, среди них стиль, продуктивность, финансы, образование, фитнес, красота и другое. С полным списком можно ознакомиться на сайте. Мы же выбрали 10 самых интересных, на наш взгляд, девайсов, о которых рассказываем ниже.
Оказывается, если куртка изготовлена из меди, она может защищать от вирусов и бактерий. Vollebak Full Metal Jacket на 65% состоит из микроскопического медного волокна. Хотя эта куртка не предназначена для защиты от коронавируса, ее создатели надеются, что это послужит примером и вдохновением для других брендов.
Смарт-кольцо Oura Ring может отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень активности, качество сна и даже температуру тела. Оно используется вместе с приложением Oura, создавая "цельную картину здоровья пользователя". Уже сейчас гаджет Oura Ring используют сотрудники WNBA и NASCAR.
Этот гаджет создан для того, чтобы облегчить работу хирургов. Гарнитура с дополненной реальностью визуализирует компьютерную томографию в трехмерном пространстве. Так, во время операции xvision может накладывать объемное изображение позвоночника пациента на его тело, позволяя хирургу видеть, что находится под кожей, не отводя взгляда от операционного стола.
Кроссовки для бега, изготовленные из натуральных материалов почти на 100%. Производство Allbirds Tree Dasher снижает углеродный след почти на треть ниже, чем у обычных кроссовок. Кроме того, волокна эвкалипта охлаждают стопу, шерсть регулирует температуру, а межподошва из сахарного тростника обеспечивает отличную амортизацию.
43-дюймовый вертикальный телевизор Samsung Sero идеально подходит для просмотра современного контента. Из-за смартфонов мы привыкли скроллить ленту, воспринимать визуальную информацию вертикально. Это и вдохновило создателей телевизора на дизайн, более знакомый пользователям соцсетей, стриминговых платформ и всевозможных приложений. Sero поворачивается из горизонтального положения в вертикальное одним щелчком на пульте дистанционного управления, а также имеет дополнительные колеса, поэтому его можно перемещать по дому.
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Настоящая находка во время карантина. На сайт ManiMe пользователи загружают фотографии своих ногтей, где с помощью технологию трехмерного моделирования создаются наклейки, идеально подходящие к каждому ноготку. Чтобы сделать маникюр, просто снимите наклейку, прижмите ее к ногтю и спилите излишки. Это все без высыхания и без смазывания!
Когда дело доходит до COVID-19, вероятно, нет более важного элемента, чем маска для лица. Это, безусловно, главный потребительский продукт 2020 года. В TIME выбрали три вида масок, которые действительно впечатляют. Это гибкая маска Breathe99 с двумя сменными фильтрами, Petit Pli, которая изготовлена из переработанных пластиковых бутылок и подходит для любого лица, а также RunMask от IAMRUNBOX из органического хлопка, в которой можно бегать.
Мытье рук – один из самых эффективных и дешевых способов предотвращения распространения COVID-19 и других вирусов. Но около 40% населения мира не имеют доступа к проточной воде и мылу. ООН заявляет, что для решения этой проблемы потребуются годы инвестиций в водную инфраструктуру. А японская компания LIXIL за короткое время создала SATOTap – портативную многоразовую станцию для мытья рук с держателем для мыла. Ожидается, что гаджет появится на розничных рынках в начале 2021 года по цене от 3 до 6 долларов.
Одно исследование показало, что смартфоны могут быть покрыты более чем 17 000 бактерий, что в 10 раз превышает количество бактерий, находящихся под сиденьем унитаза. Зарядное устройство Oblio решает эту проблему. Беспроводная зарядная станция напоминает стильную вазу и использует ультрафиолетовый свет для дезинфекции телефона. Она убивает до 99% бактерий на поверхности телефона всего за 20 минут.
Зеленый сад дома возможен даже при отсутствии большой площади. Вертикальная система выращивания в помещении на основе искусственного интеллекта позволяет выбирать из 32 фруктов, овощей, зелени, трав и цветов, которые созревают прямо в гостиной. Все что нужно, это загрузить семенные стручки в Gardyn, а его приложение отследит свет, влажность и насыщенность почвы, а также оповестит, когда урожай будет готов.
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