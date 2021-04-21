Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Zoom выматывает! Женщины сильнее устают от видеозвонков, чем мужчины – ученые

Сегодня, 13:53

Всему виной зеркальная тревога – когда человек смотрит на экран, то помимо общения сильно переживает о своей внешности

Общение по видеосвязи в Zoom выматывает больше женщин, чем мужчин. Это выяснили ученые из Швеции и США, опубликовав результаты своего исследования в Social Science Research Network.

Женщины больше устают от видеозвонков, чем мужчины

Исследователи провели опрос с участием 10,5 тысяч человек, которые во время самоизоляции регулярно созванивались со своими друзьями и коллегами по видеосвязи в Zoom. В результате выяснилось, что 13,8% женщин чувствовала себя очень уставшими после таких звонков. Тогда как среди мужчин этот показатель был гораздо ниже – 5,5%.

Что такое зеркальная тревога и почему ей подвержены женщины

Ученые говорят, что всему виной зеркальная тревога – когда женщина смотрит на экран, то помимо общения и обсуждения сильно переживает о том, как она выглядит на экране. А вот мужчин собственное отражение заботит намного меньше.

Хотя в Японии мужчины более требовательны к себе, ведь теперь перед видеозвонками делают себе макияж и укладки.

Какие еще причины усталости от видеозвонков выяснили ученые

Важной причиной, по которой именно женщины чувствуют себя более уставшими от видеозвонков, является их продолжительность. Оказалось, что мужчины разговаривают меньше, а перерывы между звонками у них – дольше, чем у женщин.

Интересно, что возраст, раса и темперамент также влияют на ощущение усталости от общения по видеосвязи, говорят ученые. Так, к примеру, молодые люди, которые по темпераменту интроверты, больше устают, чем взрослые экстраверты.

Тем временем в Украине уже действуют новые штрафы для пешеходов и даже велосипедистов. Влогер-пенсионер Дед Панч все выяснил и рассказал в новом выпуске ютуб-шоу:

Тем временем мы выяснили, как правильно знакомиться в интернете: практические советы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Депутат случайно засветился на заседании абсолютно голым В Канаде депутат явился на видеоконференцию парламента без трусов Zoom разбогател на пандемии: прибыль компании взлетела в 17 раз Чиновник обматерил непослушного кота в прямом эфире (видео)
видеоконференция Zoom
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию

Популярные статьи

Сегодня, 13:08Звездно

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

Сегодня, 12:30Звездно

Соседи Пугачевой пожаловались на звезду: Постарела, голоса нет, да и дороги раздолбали нам

Сегодня, 10:38Вкусно

Как испечь кулич в мультиварке: 3 рецепта выпечки

Сегодня, 10:16Модно

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Сегодня, 09:29Звездно

10 цитат королевы Елизаветы II к ее 95-летию

Вчера, 17:29Вкусно

Как приготовить глазурь для кулича: 5 трендовых рецептов

Вчера, 13:20Звездно

Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне под украинскую песню: видео

Вчера, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Вчера, 10:20Events

Как сделать мини-огород в квартире: проверенные лайфхаки

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

19 апреляВкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

19 апреляФаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

19 апреляЗвездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

19 апреляВкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

19 апреляEvents

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

19 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Пугачева показала свою настоящую внешность
Пугачева показала свою настоящую внешность
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять