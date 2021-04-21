Zoom выматывает! Женщины сильнее устают от видеозвонков, чем мужчины – ученые

Всему виной зеркальная тревога – когда человек смотрит на экран, то помимо общения сильно переживает о своей внешности

Общение по видеосвязи в Zoom выматывает больше женщин, чем мужчин. Это выяснили ученые из Швеции и США, опубликовав результаты своего исследования в Social Science Research Network.

Женщины больше устают от видеозвонков, чем мужчины

Исследователи провели опрос с участием 10,5 тысяч человек, которые во время самоизоляции регулярно созванивались со своими друзьями и коллегами по видеосвязи в Zoom. В результате выяснилось, что 13,8% женщин чувствовала себя очень уставшими после таких звонков. Тогда как среди мужчин этот показатель был гораздо ниже – 5,5%.

Что такое зеркальная тревога и почему ей подвержены женщины

Ученые говорят, что всему виной зеркальная тревога – когда женщина смотрит на экран, то помимо общения и обсуждения сильно переживает о том, как она выглядит на экране. А вот мужчин собственное отражение заботит намного меньше.

Хотя в Японии мужчины более требовательны к себе, ведь теперь перед видеозвонками делают себе макияж и укладки.

Какие еще причины усталости от видеозвонков выяснили ученые

Важной причиной, по которой именно женщины чувствуют себя более уставшими от видеозвонков, является их продолжительность. Оказалось, что мужчины разговаривают меньше, а перерывы между звонками у них – дольше, чем у женщин.

Интересно, что возраст, раса и темперамент также влияют на ощущение усталости от общения по видеосвязи, говорят ученые. Так, к примеру, молодые люди, которые по темпераменту интроверты, больше устают, чем взрослые экстраверты.

Тем временем в Украине уже действуют новые штрафы для пешеходов и даже велосипедистов. Влогер-пенсионер Дед Панч все выяснил и рассказал в новом выпуске ютуб-шоу:

Тем временем мы выяснили, как правильно знакомиться в интернете: практические советы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться