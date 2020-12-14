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Задача – выжить

"Рожденные для объятий": как метод "Кенгуру" помогает преждевременно родившимся малышам

"Почему это случилось именно со мной?" – спрашивает себя мама преждевременно родившегося малыша. Но разве ответ имеет значение, когда начинается борьба за самую дорогую в мире жизнь?

По статистике, в 2019 году 15 410 младенцев в Украине появились на свет преждевременно. 501 ребенок умер, большинство из которых – в первые несколько суток жизни. В Киеве каждый 14-й малыш рождается раньше срока. Такие детки очень уязвимы – они не могут даже самостоятельно дышать и долго вынуждены находиться в реанимации, выдерживая болезненные процедуры и анализы.

Спасительные объятия

Один из способов выхаживания таких малышей – метод "Кенгуру": младенца кладут на грудь мамы или папы, фиксируют и накрывают пеленкой. Находясь по несколько часов в такой позе, ребенок успокаивается, лучше набирает вес и развивается. Стабилизация его состояния происходит на 30-70% быстрее.

"...Дианка появилась на 28-й неделе. Я не знала, что дети могут родиться весом в 1 кг. Ее появление сопровождалось шоком, страхом, чувством вины... Материнство началось не так, как я представляла. Вместо теплых объятий – кувез и реанимационный зал", – рассказывает председатель ОО "Ранние пташки" Александра Балясная, для которой преждевременные роды стали толчком к делу ее жизни.

"Метод "Кенгуру" является естественным, безопасным и очень важным для развития преждевременно рожденного малыша. Мы поддерживаем, внедряем и распространяем метод "Кенгуру" в Украине, чтобы каждый младенец имел право на спасительные объятия", – продолжает Александра.

Бизнес приобщается к помощи

4 года назад компания Kimberly-Clark, в частности бренд Huggies, создала проект "Рожденные для объятий" для внедрения метода "Кенгуру" в перинатальных центрах Украины. Миссия Huggies – забота о малыше с самого первого дня. Ко Всемирному дню недоношенных детей Kimberly-Clark вместе с ОО "Ранние пташки" инициировали благотворительную акцию. "Было собрано 1 млн грн, на которые планируется купить 147 специальных кресел и 250 бандажей для фиксации ребенка в объятиях. Их получат больницы и перинатальные центры в 17 городах Украины", – рассказывает директор Ранних пташек" Елена Бондарь.

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Помочь может каждый

Ни одна семья не готова к вызовам, которые приходят с преждевременными родами. Поэтому необходимо распространять информацию о методе "Кенгуру" и возможности выхаживания малышей. И, конечно, участвовать в благотворительных инициативах по сбору средств для перинатальных центров.

"По данным ВОЗ, 75% перинатальных потерь среди недоношенных детей можно избежать безмедикаментозно, в частности с использованием метода "Кенгуру". Уже 4 года мы активно помогаем перинатальным центрам и верим, что жить должен каждый преждевременно родившийся малыш", – говорит директор по маркетингу Кимберли-Кларк Украина Анастасия Горишнякова.

С самого рождения и до старости каждый человек нуждается в тепле. Прижимая кого-то к сердцу, мы дарим ему ощущение любви и безопасности. Обнимайте нежно ваших близких, дарите заботу детям. Ведь мы все рождены для объятий.

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