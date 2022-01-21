Зачем нужны объятия и как правильно обниматься – советы психолога

Поддержка в стрессовой ситуации, необходимость поднять настроение, нехватка уверенности или внутренние переживание. Со всем этим помогут справиться объятия

Объятия способны изменить нашу жизнь в лучшую сторону / Фото: Коллаж: Сегодня

21 января отмечается Международный день объятий. Мы невольно задаемся вопросом, сколько же раз в день нужно обниматься? Нехватка такого простого, на первый взгляд занятия, сильно сказывается на нашем ментальном здоровье. В разных странах мира проводятся акции типа Free Hugs, участие в которых с удовольствием принимают десятки тысяч людей. А вы бы согласились поучаствовать?

Мы попросили психолога Марину Журбенко подробнее рассказать, что значат объятия в жизни человека.

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Есть такое понятие в психологии ─ эмоциональные поглаживания, то есть, подтверждение для человека, что с ним, а также с человеком, который рядом, и с миром всё хорошо. Если меня обнимают, если я чувствую прикосновение к себе, которое передаёт мне позитивную эмоцию, значит – я окей. Это базовая психологическая потребность.

Каждый из нас приходя в этот мир, нуждается в поглаживаниях, прикосновениях и объятиях, поскольку в условиях сенсорной депривации – ребенок получает серьезную психологическую травму и даже может погибнуть. Это можно проследить на примере детей, которые выросли в детдомах. Из-за дефицита тактильных ощущений у них развиваются механизмы самозащиты, и они могут самостоятельно начать себя укачивать, когда, например, испытывают страх. Говоря языком транзактного анализа, объятия можно отнести к акту признания личности и считать одним из самых мощных терапевтических инструментов.

Зачем нужны объятия человеку

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Это универсальный способ выразить на любом языке заботу, любовь и поддержку близкому человеку. Объятия, которые длятся от 20 секунд и дольше, обладают терапевтическим эффектом, который положительно сказывается на нашем организме и помогает противостоять болезням. Объятия не только уменьшают синтез гормона стресса кортизола, но также увеличивают секрецию серотонина, который связан с улучшением настроения и ощущением счастья. Все это приводит к успокоению нервной системы, а также улучшает эмоциональный фон.

Объятия оказывают успокаивающее действие не только на сердце, но и на нервную систему. Обнимая друг друга, мы расслабляем нервы и снимаем накопившиеся напряжение и стресс. Во время объятий мы чувствуем себя в безопасности. Страхи беспокоят нас куда меньше, как и мнение окружающих. Такая реакция заложена в нас на уровне инстинктов, и даже когда мы не осознаем этого, она помогает нам в различных жизненных ситуациях.

И здесь мне бы хотелось сделать акцент на том, что правильно и уместно обниматься – то еще искусство. "Почему?" – спросите вы меня. А я в ответ скажу: чтобы объятия действительно имели эффективность – нужно соблюдать некоторые правила.

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Объятия могут не всегда быть уместными / Фото: me.me

Итак, прежде чем начать человека обнимать:

Спросите, можно ли это делать. ("Я могу тебя обнять?"). Не нападайте сразу крепкими объятиями и прижатиями. Это может сбить с толку и создать лишний дискомфорт. Ориентируйтесь на движения того, кого вы обнимаете. Учтите, есть люди, которым чужие прикосновения могут быть неприятны. Дышите глубоко и спокойно, лучше в такт с ним. Это поможет создать дополнительную сонастройку с человеком и выровняет его из диссонанса. При этом, параллельно, вы можете поглаживать его рукой по спине. Сигналом того, что уже можно отпустить будет его расслабление мышц. Важно благодарить за этот доверительный акт взаимодействия!

К сожалению, в период пандемии существенно снизились физические контакты человека с человеком, и это очень сильно повлияло на психоэмоциональное состояние большинства людей. Умение быть в контакте с собой и другим человеком – крайне важные аспекты для ощущения внутреннего спокойствия и гармонии. Поэтому, нужно возобновлять и создавать возможности для новых контактов.

Говорят, что человеку в день нужно минимум 8 объятий. Возможно, это сможет утолить минимально потребность в тактильных ощущениях. Но так же, я считаю, что лучше придерживаться правила "чем больше, тем лучше". Ведь польза от объятий исследована и доказана. Обнимайтесь чаще и с любовью!

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