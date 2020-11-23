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За удовольствием – в магазин ТЕТ-А-ТЕТ

Здесь можно найти все, чтобы сделать каждую встречу с близким человеком яркой, незабываемой, насыщенной приятными эмоциями

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Вместе с тем стоит понимать, что здесь продаются товары интимного назначения, которые соприкасаются с самыми деликатными областями тела, для чего, они должны быть:

абсолютно безопасными для здоровья;

максимально комфортными в использовании;

дарить исключительно удовольствие и то наслаждение, которое не способен доставить даже самый опытный партнер.

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Возможность выбрать предмет для удовольствия, создания необходимой атмосферы в спальне или же просто для того, чтобы приятно удивить своего партнера, из шикарного ассортимента, который может порадовать каждого из вас.

Уверенность в качестве товара и его безопасности, так как мы тщательно проверяем каждую единицу из партии. Поэтому, любой вибратор будет соответствовать всем заявленным характеристикам, а мастурбатор – доставлять то наслаждение, о котором вы не могли и мечтать.

Магазин для взрослых ТЕТ-А-ТЕТ придерживается демократичной ценовой политики, давая возможность каждому из клиентов не отказывать себе в удовольствии. Кроме того, у нас существует и накопительная система скидок, которые могут достигать 15 %!

Максимально быстрая доставка заказа, так как отгрузка товара происходит в этот же день. Благодаря этому, находясь в Киеве, вы сможете получить свой новый фаллоимитатор, качественный лубрикант или сексуальный наряд курьером уже в этот же день! Или же на следующий, в любом населенном пункте Украины посредством транспортной компании или Укрпочты. При этом заказ от 700 грн отправляется за наш счет!

И конечно же уверенность в том, что все ваши данные, связанные с регистрацией на сайте интернет-магазина, а также касающиеся доставки товара, не будут разглашены или каким-то образом доступны третьим лицам. Мы прекрасно знаем, насколько для каждого из наших клиентов важны конфиденциальность и анонимность. О ваших пикантных секретах и нескромных желаниях никто не узнает!

Доказательством тому является то, что большинство наших клиентов становятся постоянными и приходят по рекомендации. Для нас это честь и стимул для того, чтобы постоянно идти вперед и быть лучшими в своем деле. Мы прекрасно понимаем, что от качества нашей работы в некоторой степени может зависеть ваше удовольствие и оправдание ожиданий относительно приобретения того или иного товара интимного назначения. Поэтому интернет-магазин ТЕТ-А-ТЕТ в лице вежливого, корректного и профессионального персонала всегда готов вам оказать помощь в выборе секс-игрушки и сделать все, чтобы покупка у нас была удачной и приятной с самого начала!

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