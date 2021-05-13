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Юмор — залог благополучия. А что делать с черным юмором и сарказмом?

Сегодня, 17:40

Умение переключиться на более позитивный момент – залог психологического благополучия человека

Юмор помогает преодолеть трудности
Юмор помогает преодолеть трудности
Фото: Pexels

В жизни часто приходится сталкиваться с не очень приятными ситуациями – пробки на дорогах, горящие дедлайны на работе, ссоры с домочадцами и недопонимания с друзьями. Но преодолеть трудности и пройти сквозь испытания человеку может помочь чувство юмора. Как это работает – мы разбирались с психологом Татьяной Ловчинской.

Психолог Татьяна Ловчинская
Психолог Татьяна Ловчинская
Фото: пресс-служба

Как чувство юмора действует на мозг человека

Умение посмеяться, увидеть что-то забавное в ситуации или переключиться на более позитивный момент – залог психологического благополучия. А главное, что чувство юмора – это навык, который можно развивать.

"Помните тот момент в фильме о Гарри Поттере, когда профессора Люпин учил студентов бороться со своими страхами? Заклятие "Ридикулус" (с латинского "смешной") помогало сделать страшное смешным. Например, строгого профессора Снейпа представить в бабушкиной одежде, громадной шляпе с перьями и с маленькой красной сумочкой. Боитесь ли вы такого Снейпа? Лично я – уже нет", – привела пример психолог.

Все дело в том, что когда мы смеемся, задействуются разные зоны мозга и выделяются такие гормоны как дофамин, серотонин и эндорфины. Именно эти процессы помогают улучшить настроение, почувствовать себя бодрее и посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Чем полезен юмор

1. Помогает справится с негативными чувствами

С одной стороны, не просто замолчать ситуацию, а отреагировать свои чувства, а с другой стороны – облачить их в социально принятую форму и выйти на позитив.

2. Делает нас более гибкими и адаптивными

Хорошее чувство юмора – верный признак того, что человек может ходить не только протоптанными тропинками, но и искать новые маршруты, смотреть на ситуацию с разных сторон и находить нестандартные решения проблем.

3. Помогает в борьбе со стрессом

В жизни возникают конфликтные ситуации, проблемы, это запускает цепочку событий, которые могут вести к истощению и выгоранию, юмор помогает переломить ситуацию.

А что насчет черного юмора и сарказма. Они тоже полезны?

Юмор – это наша палочка-выручалочка, которая помогает находить позитив в разных ситуациях. Предупредить хочется только насчет черного юмора и сарказма. Ведь тогда включаются механизмы обесценивания себя, других или ситуации в целом, а также высмеивания проблем, которые нужно воспринимать серьезно и работать над их решением.

То есть, вместо того, чтобы вытянуть себя из какого-то кризисного состояния, используя саркастичные шуточки, вы можете еще больше себя туда загнать.

Черный юмор становится защитным механизмом психики, который возникает как реакция на жесткие нормы и правила, сильное давление, социальные нормы. Его, как и обычный юмор, также можно использовать для преодоления стресса, но только в том случае, если это происходит не часто.

Когда человек постоянно использует черный юмор и сарказм по отношению к своей жизни или жизни близких, он тем самым, как будто бы преуменьшает или игнорирует часть реальности.

А такое поведение в свою очередь может запускать психологические игры, когда мы хотим получить что-то, но боимся столкнуться с реальностью. Поэтому важно развивать осознанность, чтобы уметь отличить, где черный юмор – это механизм борьбы со стрессом, а где он превращается в высмеивание ситуации и избегание реальности.

Так что лучше учится быть немножко одесситами в душе и пользоваться юмором, как в сложных ситуациях, так и по жизни в целом.

Проверка деятельности смехотерапии – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как дожить до отпуска, если сил работать не осталось – антистресс-советы.

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Источник: Сегодня
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