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Всплеск энергии и желаний: как новолуние 12 апреля влияет на людей

Сегодня, 12:32

Почему важно загадать желание и как это делать правильно

Сегодня, 12 апреля, происходит новолуние в Овне. Знак Овна открывает весь цикл зодиака, поэтому можно считать, что оно закладывает основу на весь цикл. А это значит, что стоит внимательно отнестись к своим мыслям, словам и поступкам, ведь все это имеет большое значение. Как повлияет это новолуние на людей и что важно успеть сегодня сделать – далее в материале.

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Новолуние 12 апреля: какое влияние окажет на людей

Энергия бьет ключом

Под влиянием новолуния в Овне наблюдается всплеск жизненных сил, которые вдохновляют и призывает бороться с манипуляторами и теми, кто заставляет вас действовать против своих интересов. Сейчас ваших сил хватит на то, чтобы начать все сначала.

Грядут изменения в отношениях

Новолуние окажет сильное влияние и на ваши отношения, поэтому изменения как на внешнем, так и на внутреннем уровне неизбежны. Сегодня может произойти событие, которое будет иметь для ваших отношений сильно важные последствия.

Нарастание напряжения

Можно говорить о росте напряжения, конфликтности и неадекватности агрессивных реакций на ситуации. Астрологи предупреждают, что такое напряженное состояние сохранится до конца месяца. Поэтому постарайтесь быть внимательным, собранным и учитесь уступать.

Всплеск желаний

В период новолуния может возникнуть такое количество желаний, которые захочется удовлетворить здесь и сейчас, что вы даже сами удивитесь. Важно понимать, что этот период как раз отлично подходит для начинаний и того, что нужно делать прямо сейчас. Вашей энергии как раз хватит на все это!

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Новолуние 12 апреля: что важно сделать в этот день

Новолуние с одной стороны сложное, с другой – это энергетически заряженный период, когда многое удастся реализовать. Звезды будут способствовать преодолению трудностей, но только тогда, когда вы приложите усилия и проявите напористость.

Астрологи говорят, что это новолуние открывает период эффективной недели апреля с 13 по 17 число, когда любые дела будут решаться легко и вам все само будет идти в руки.

Не откладывайте на потом то, что можете сделать прямо сейчас, ведь настолько эффективного периода придется ждать еще долго.

Когда лучше всего создавать карту желаний на 2021 год
Когда лучше всего создавать карту желаний на 2021 год
Фото: скриншот

Новолуние 12 апреля: как загадывать желание, чтобы оно сбылось

В период новолуния важно загадывать желания! А если есть одно заветное – сконцентрируйтесь на нем! Важно также, чтобы желание было конкретным – со сроками, деталями.

Как загадывать желания, чтобы они сбывались:

  • Напишите желание на бумаге, сожгите ее и рассейте по ветру.
  • Наговорите желания на стакан воды и выпейте воду.
  • Напишите желание на листке бумаги, сожгите, пепел всыпьте в молоко и выпейте смесь.
  • Визуализируйте желания – составьте карту желаний.

Но все же, главный способ, чтобы ваше желание сбылось – верить в него!

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психология новолуние
Источник: Сегодня
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