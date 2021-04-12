Всплеск энергии и желаний: как новолуние 12 апреля влияет на людей

Почему важно загадать желание и как это делать правильно

Сегодня, 12 апреля, происходит новолуние в Овне. Знак Овна открывает весь цикл зодиака, поэтому можно считать, что оно закладывает основу на весь цикл. А это значит, что стоит внимательно отнестись к своим мыслям, словам и поступкам, ведь все это имеет большое значение. Как повлияет это новолуние на людей и что важно успеть сегодня сделать – далее в материале.

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Новолуние 12 апреля: какое влияние окажет на людей

Энергия бьет ключом

Под влиянием новолуния в Овне наблюдается всплеск жизненных сил, которые вдохновляют и призывает бороться с манипуляторами и теми, кто заставляет вас действовать против своих интересов. Сейчас ваших сил хватит на то, чтобы начать все сначала.

Грядут изменения в отношениях

Новолуние окажет сильное влияние и на ваши отношения, поэтому изменения как на внешнем, так и на внутреннем уровне неизбежны. Сегодня может произойти событие, которое будет иметь для ваших отношений сильно важные последствия.

Нарастание напряжения

Можно говорить о росте напряжения, конфликтности и неадекватности агрессивных реакций на ситуации. Астрологи предупреждают, что такое напряженное состояние сохранится до конца месяца. Поэтому постарайтесь быть внимательным, собранным и учитесь уступать.

Всплеск желаний

В период новолуния может возникнуть такое количество желаний, которые захочется удовлетворить здесь и сейчас, что вы даже сами удивитесь. Важно понимать, что этот период как раз отлично подходит для начинаний и того, что нужно делать прямо сейчас. Вашей энергии как раз хватит на все это!

Новолуние 12 апреля: что важно сделать в этот день

Новолуние с одной стороны сложное, с другой – это энергетически заряженный период, когда многое удастся реализовать. Звезды будут способствовать преодолению трудностей, но только тогда, когда вы приложите усилия и проявите напористость.

Астрологи говорят, что это новолуние открывает период эффективной недели апреля с 13 по 17 число, когда любые дела будут решаться легко и вам все само будет идти в руки.

Не откладывайте на потом то, что можете сделать прямо сейчас, ведь настолько эффективного периода придется ждать еще долго.

Когда лучше всего создавать карту желаний на 2021 год Фото: скриншот

Новолуние 12 апреля: как загадывать желание, чтобы оно сбылось

В период новолуния важно загадывать желания! А если есть одно заветное – сконцентрируйтесь на нем! Важно также, чтобы желание было конкретным – со сроками, деталями.

Как загадывать желания, чтобы они сбывались:

Напишите желание на бумаге, сожгите ее и рассейте по ветру.

Наговорите желания на стакан воды и выпейте воду.

Напишите желание на листке бумаги, сожгите, пепел всыпьте в молоко и выпейте смесь.

Визуализируйте желания – составьте карту желаний.

Но все же, главный способ, чтобы ваше желание сбылось – верить в него!

Звездная мода на гадалок и астрологов – смотрите видео:

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