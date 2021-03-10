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Всего 500 гривен для начала бизнеса: личный опыт фермеров из Умани

Сегодня, 14:19

С чего молодая семья начала строить свою зеленую ферму

Только 500 гривен для начала собственного бизнеса. Это вполне возможно, доказала пара из Умани, которая выращивает микрогрин. Сочная молодая зелень сейчас очень популярна среди последователей здорового питания. С чего начинали уманцы строить свою зеленую ферму и когда получили первую солидную прибыль – далее в материале.

Сюжет Павлины Василенко, Александра Павленко и Алексея Продайводы
Видео: Сегодня

Как появилась ферма микрогрина

Горчица, базилик, кресс-салат, горох и подсолнечник – под белой лампой, а под синей – редис. Маричка и Николай Березовские называют комнату, в которой выращивают микрогрин – фермой, а себя – фермерами.

По образованию Николай – агроном. Начать собственное дело решили неожиданно даже для себя – просто вечером перед поездкой на заработки.

Также неожиданно может произойти и какой-то праздник или событие, про которое вы забыли. Но, чтобы не упасть лицом в грязь – купите правильный подарок. Если не знаете какой – воспользуйтесь нашим календарем подарков на март.

Пока молодые фермеры не обустроили автоматический полив и свет, то почти жили рядом с микрогрином. Рекламировали зелень в соцсетях. Николай даже сам ходил с выращенной зеленью по ресторанам.

Микрогрин и овощи необходимы для восполнения витаминов
Микрогрин и овощи необходимы для восполнения витаминов
Фото: Depositphotos

Как фермерам удалось добиться первых результатов

Ферма разрослась до нынешних масштабов примерно за год. Нашли клиентов и теперь микрогрин – их единственный источник дохода.

По словам Марички Березовской, вначале нужно много экономить, чтобы больше вкладывать в бизнес.

Раньше они ездили на заработки в Чехию и сравнивая, трудно и здесь, и там.

"Там я делала скучную работу – стояла на конвейере коробки укладывала. А здесь я делаю то, что мне нравится. Ты можешь сделать больше и достичь более соответственно", – говорит фермер.

Напомним, ранее мы писали, как сделать мини-огород на подоконнике.

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Источник: Сегодня
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