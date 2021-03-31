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Видеозвонки неэффективны для решения рабочих вопросов. Ученые рассказали, чем их заменить

Сегодня, 12:53

Исследователи рекомендуют отключать функцию видео, чтобы улучшить общение

Пандемия сильно повлияла на рабочие процессы, которые в большинстве своем перешли в онлайн. Видеоконференции в Zoom заменили личные встречи и стали важным инструментом в решении многих задач. Но новое исследование показывает, что видеозвонки не так эффективны, как аудиозвонки. Это выяснили ученые из Школы бизнеса Теппера Карнеги-Меллона и Департамента коммуникаций Калифорнийского университета, передает EurekAlert. Как они пришли к такому выводу – далее в материале.

Невизуальные методы коммуникации более эффективны, чем визуальные, говорят исследователи. Они изучили коллективный интеллект, сосредоточившись на двух формах синхронности: мимики – движения черт лица и просодической – способность улавливать интонацию, тон, ударение и ритм речи.

Видео отвлекает во время решения важных вопросов
Видео отвлекает во время решения важных вопросов
Фото: Unsplash

"Мы обнаружили, что видеоконференции на самом деле могут снизить коллективный интеллект, ведь это приводит к более неравному участию в разговоре и нарушает синхронность голоса. Наше исследование подчеркивает важность звуковых сигналов, которые, по всей видимости, нарушаются из-за доступа к видео", – пояснила Анита Уильямс Вулли, соавтор статьи и доцент кафедры организационного поведения и теории бизнес-школы им. Теппера Карнеги-Меллона.

Ученые исследовали 99 пар, которые находились на расстоянии друг от друга. Им необходимо было решить 6 задач. Первые 49 пар должны были решать их, используя аудиосвязь, а остальные 50 пар — через аудио и видео.

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В результате выяснилось, что доступ к видео отвлекал собеседников, а это означает, что использование видеоконференцсвязи может фактически ограничить просодическую синхронность и, следовательно, препятствовать коллективному интеллекту.

Ученые выяснили, что, когда люди общаются без использования видео, то они могут регулировать свой разговор более плавно.

Таким образом, исследователи рекомендуют организациям, которые работают дистанционно и решают свои вопросы онлайн, отключать функцию видео, чтобы улучшить общение и социальное взаимодействие во время совместного решения проблем.

Что это такое Clubhouse и как он работает – смотрит видео:

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Источник: Сегодня
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