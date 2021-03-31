Видеозвонки неэффективны для решения рабочих вопросов. Ученые рассказали, чем их заменить
Исследователи рекомендуют отключать функцию видео, чтобы улучшить общение
Пандемия сильно повлияла на рабочие процессы, которые в большинстве своем перешли в онлайн. Видеоконференции в Zoom заменили личные встречи и стали важным инструментом в решении многих задач. Но новое исследование показывает, что видеозвонки не так эффективны, как аудиозвонки. Это выяснили ученые из Школы бизнеса Теппера Карнеги-Меллона и Департамента коммуникаций Калифорнийского университета, передает EurekAlert. Как они пришли к такому выводу – далее в материале.
Невизуальные методы коммуникации более эффективны, чем визуальные, говорят исследователи. Они изучили коллективный интеллект, сосредоточившись на двух формах синхронности: мимики – движения черт лица и просодической – способность улавливать интонацию, тон, ударение и ритм речи.
"Мы обнаружили, что видеоконференции на самом деле могут снизить коллективный интеллект, ведь это приводит к более неравному участию в разговоре и нарушает синхронность голоса. Наше исследование подчеркивает важность звуковых сигналов, которые, по всей видимости, нарушаются из-за доступа к видео", – пояснила Анита Уильямс Вулли, соавтор статьи и доцент кафедры организационного поведения и теории бизнес-школы им. Теппера Карнеги-Меллона.
Ученые исследовали 99 пар, которые находились на расстоянии друг от друга. Им необходимо было решить 6 задач. Первые 49 пар должны были решать их, используя аудиосвязь, а остальные 50 пар — через аудио и видео.
В результате выяснилось, что доступ к видео отвлекал собеседников, а это означает, что использование видеоконференцсвязи может фактически ограничить просодическую синхронность и, следовательно, препятствовать коллективному интеллекту.
Таким образом, исследователи рекомендуют организациям, которые работают дистанционно и решают свои вопросы онлайн, отключать функцию видео, чтобы улучшить общение и социальное взаимодействие во время совместного решения проблем.
Что это такое Clubhouse и как он работает – смотрит видео:
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