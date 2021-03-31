Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ведущая Ирина Фролова рассказала о личной трагедии, после которой все же смогла родить двух детей

Сегодня, 15:05

Ирина Фролова помогает участникам проекта "Місія: краса" справиться с негативными эмоциями

Всегда приятная, спокойная и уверенная в себе Ирина Фролова помогает участникам проекта "Місія: краса" справиться с негативными эмоциями, стать лучше и продолжать жить счастливо. В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" ведущая мейковер-шоу откровенно рассказала о том случае, который может стать важным уроком для многих женщин.

В мейковер-шоу "Місія: краса" ведущим приходится быть свидетелями чужих отношений, порой даже ссор. Ирина Фролова и Ильяс Сахтара часто берут на себя ответственность помочь героям понять друг друга с помощью заданий программы и обсуждения насущных проблем.

Ведущая программы
Ведущая программы "Місія: краса" Ирина Фролова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Что нужно человеку, который пришел за помощью? В первую очередь – понимание, поддержка, но и опора", – объяснила ведущая Ирина Фролова в программе "Зірковий шлях".

Для нее опорой стали семья и любимый человек, с которым она может обо всем поговорить. Григорий Герман тоже работает на телеканале "Украина". Поэтому супруги прекрасно понимают, что такое телевидение, съемки, неожиданные истории, сюжеты и командировки. Но в жизни этой пары тоже был довольно нелегкий период.

"Я поделюсь своей историей, чтобы женщины понимали: это случается. У меня замерла первая беременность", – объяснила ведущая мейковер-шоу "Місія: краса".

Возможно, о случившемся услышат или прочитают другие люди и смогут понять себя, свое состояние и боль, потому что, по словам Ирины, для нее это был ужас.

Ведущая мейковер-шоу "Місія: краса" Ирина Фролова
Ведущая мейковер-шоу "Місія: краса" Ирина Фролова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Когда у женщины замерла именно первая беременность, то с ней что-то не так. Тогда достаточно большой риск возникновения каких-то осложнений, – сказала Ирина Фролова. – Я просто на своем примере хочу показать, что даже если такое произошло, то после этого можно родить двух классных мальчишек. Я это сделала! И вы сможете".

Сегодня она счастлива и с улыбкой произносит: "Я узнавала, все получится!", но вспоминает то время с опаской, потому что в 2014 году ей казалось, что мир трещит по швам.

"Я начала очень сильно обесценивать все то, чего я достигла в жизни. Думаю, что это и был момент кризиса среднего возраста, – рассказала Ирина Фролова в интервью для телеканала "Украина". – Я понимала, что из этого всего надо как-то выгребать. Потому что когда мне говорили о том, что у меня прекрасная семья, то первая мысль была: "Мне просто очень повезло". Когда мне говорили: "Слушай, ну ты же телеведущая", я думала: "Ну да, я телеведущая. Мне просто повезло. А сама я никто и зовут меня никак".

Только помирившись с собой и с миром, она стала мамой сначала Дани, а через несколько лет и Луки.

Ирина Фролова о потерях и испытаниях – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, как принять себя и начать меняться: три совета.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кирстен Данст снова беременна. Актриса в шикарных нарядах показала живот (фото) Плата за ложь об Украине: телеведущая сломала руку на ток-шоу в России (видео) Василиса Фролова с сыном на руках показала домашнее фото до и после родов
беременность телеведущая
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Сегодня, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Вчера, 20:21Events

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 11:14Events

С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

Вчера, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

Вчера, 05:05Events

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

29 мартаЗвездно

"Ди Каприо где?": Ольга Сумская в одном полотенце в душе спела хит из "Титаника" (видео)

29 мартаЗвездно

Заведующий "Вовчиць": как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов

29 мартаЗвездно

"Пошла по стопам президента": Оля Полякова разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш

29 мартаФаново

День смеха: откуда появился праздник и какую историю имеет 1 апреля

29 мартаЗвездно

В Сети обсуждают внешний вид сына Наташи Королевой: Он нетрадиционной ориентации?

29 мартаЗвездно

СМИ раскрыли стоимость двухэтажного особняка Насти Каменских и Потапа (фото)

29 мартаВкусно

Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

29 мартаЗвездно

"Папочка пришел": Дан Балан вернулся на "Голос країни" ради Тины Кароль

29 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 29 марта для всех знаков зодиака: Козероги, жгите!

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Анна Седокова поделилась откровенным фото
Анна Седокова поделилась откровенным фото
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять