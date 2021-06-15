Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Индии умер глава самой большой семьи в мире. У него остались 38 жен и 89 детей

Сегодня, 13:58

Все члены семьи живут в четырехэтажном доме. Только за один ужин все домочадцы большой семьи съедали 30 кур и 60 кг картофеля или 50 кг риса.

В Индии скончался глава крупнейшей семьи мира
В Индии скончался глава крупнейшей семьи мира
Фото: скриншот

Имел 38 жен, 89 детей и 36 внуков. В Индии скончался глава самой большой семьи в мире. Откуда у мужчины сколько жен и как жила такая большая семья – далее в материале. Читайте также про самые крепкие пары украинского шоу-бизнеса.

В Индии скончался Зиона Чана, который был лидером религиозной секты, исповедующей полигамию. Именно поэтому у него в 76 лет была крупнейшая семья в мире, которая насчитывала 38 жен, 89 детей и 36 внуков.

Его семья живет в штате Мизорам на северо-востоке страны. Зиона Чана и его большая семья занимали четырехэтажный дом из ста комнат.

Сама большая семья в мире живет в четырехэтажном доме
Сама большая семья в мире живет в четырехэтажном доме
Фото: скриншот

Интересно, что дом является туристической достопримечательностью, к которой приезжают гости со всей Индии и из-за рубежа.

76-летний Чана владел мебельной фабрикой и свинофермой. А все его жены и дети занимались огородничеством. Представьте, что только за один ужин все домочадцы большой семьи съедали 30 кур и 60 кг картофеля или 50 кг риса.

Тем временем мы выяснили, 50 полeзных привычек, чтобы чувствовать себя хорошо.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
День семьи в трогательных фото украинских телеведущих Международный день семьи-2021: поздравления с праздником Три поколения Лопес: Джей Ло с 13-летней дочкой и 75-летней мамой снялась для своего бренда
семья полигамия
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина

Популярные статьи

Сегодня, 13:41Фаново

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

Вчера, 16:30Здорово

Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице

Вчера, 15:55Здорово

Что нужно знать, прежде чем стать донором

Вчера, 15:15Звездно

Вакарчук расстался с супругой из-за другой женщины – СМИ

Вчера, 13:55Фаново

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 12:18Звездно

Именинница Глюкоза засунула руки в торт и дала облизать пальцы своей 14-летней дочери (видео)

Вчера, 09:20Звездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Вчера, 08:30Events

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 14 июня для всех знаков зодиака: Львы, вас ждет не день, а бомба!

Вчера, 00:45Звездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

13 июняЗвездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

13 июняЗвездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

13 июняЗвездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

12 июняВкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

12 июняЗвездно

Умер сын Евгения Моргунова – Бывалого из комедий Леонида Гайдая

12 июняЗвездно

Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

Новости партнеров

"Ми всі в шоці": син Чапкіса назвав справжню причину його смерті
"Ми всі в шоці": син Чапкіса назвав справжню причину його смерті
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом
Черный грибок крайне опасен: врач рассказал, как от него спастись
Черный грибок крайне опасен: врач рассказал, как от него спастись
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Иглесиас показал их с Анной Курниковой подросшую дочь
Иглесиас показал их с Анной Курниковой подросшую дочь
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять