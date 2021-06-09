Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 июня

Сегодня, 08:01

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова
Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 9 июня.

  • Цифра дня – 20
  • Цвет дня – оранжевый
  • Число удачи – 2

В главных плюсах дня аналитическое мышление и энергия. При этом минусы дня несут фальшь, искажение информации и клевету. В основе дня целеустремленность и устойчивость.

Красота и здоровье: полезными будут дыхательные упражнения, пешие прогулки и йога. Хорошо провести очищающие процедуры.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, не начинать ничего нового и серьезного. Встречи и переговоры лучше провести до обеда.

Читайте также:

Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Нескучный гороскоп на неделю: Водолей метелит стену, в Близнецы цепляются за край Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака Какая вы ягода по гороскопу - 12 ответов для каждого знака зодиака
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кейт Міддлтон приголомшила дешевим вбранням
Кейт Міддлтон приголомшила дешевим вбранням
Как болезни зависят от группы крови
Как болезни зависят от группы крови
Катя Осадча в купальнику похвалилася фігурою під час вагітності
Катя Осадча в купальнику похвалилася фігурою під час вагітності
Кейт Міддлтон приголомшила дешевим вбранням
Кейт Міддлтон приголомшила дешевим вбранням

Популярные статьи

Вчера, 20:15Вкусно

Какой вы пирожок по гороскопу – 12 начинок для каждого знака

Вчера, 19:16Звездно

"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

Вчера, 18:15Модно

Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

Вчера, 17:03Фаново

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 15:39Звездно

Наркотики, мастурбация на сцене и политика: 5 признаний "татушки" Юлии Волковой из интервью Собчак

Вчера, 14:17Звездно

Андрей Данилко лечится в олдскульном санатории возле Киева (фото)

Вчера, 12:06Звездно

Супруг звезды Папиных дочек поставил всех на место, ответив на вопрос о 22-летней разнице в возрасте

Вчера, 10:53Вкусно

Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Вчера, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 8 июня для всех знаков зодиака: Скорпион, вечер у вас уже предопределен!

7 июняВкусно

5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

7 июняВкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

6 июняЗвездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

6 июняЗвездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

6 июняЗвездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

6 июняПсихо

Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

6 июняЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

Новости партнеров

"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Певица Дженнифер Лопес снова живет с Беном Аффлеком
Певица Дженнифер Лопес снова живет с Беном Аффлеком
Льняные вещи на лето 2021: Андре Тан назвал самые модные фасоны
Льняные вещи на лето 2021: Андре Тан назвал самые модные фасоны
Кейт Міддлтон визнали законодавицею весільної моди
Кейт Міддлтон визнали законодавицею весільної моди
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
Кето диета: меню на неделю для женщин
Кето диета: меню на неделю для женщин
Жена Монатика растрогала сеть нежным фото с мужем
Жена Монатика растрогала сеть нежным фото с мужем

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять