Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 9 декабря.

Цифра дня – 16

– 16 Цвет дня – фиолетовый и лиловый.

– фиолетовый и лиловый. Число удачи – 7

В основе дня – взаимодействие, партнерство и сплоченность. В главных плюсах дня – обаяние, красота и милосердие. При этом минусы дня несут ссоры и расставания. Постарайтесь не доводить спорные моменты до конфликтов. А тем, кто сейчас находится в ссоре, важно сделать шаг навстречу друг другу.

В вопросах бизнеса и инвестиций важно завершить ранее начатое и спланированное. При этом принятие ответственных решений лучше всего перенести.

Красоты и здоровье: приветствуются обертывания и антицеллюлитный массаж. В отношении здоровья уязвимы горло и голова.

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