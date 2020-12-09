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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 декабря

Сегодня, 07:11

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 9 декабря.

  • Цифра дня – 16
  • Цвет дня – фиолетовый и лиловый.
  • Число удачи – 7

В основе дня – взаимодействие, партнерство и сплоченность. В главных плюсах дня – обаяние, красота и милосердие. При этом минусы дня несут ссоры и расставания. Постарайтесь не доводить спорные моменты до конфликтов. А тем, кто сейчас находится в ссоре, важно сделать шаг навстречу друг другу.

В вопросах бизнеса и инвестиций важно завершить ранее начатое и спланированное. При этом принятие ответственных решений лучше всего перенести.

Красоты и здоровье: приветствуются обертывания и антицеллюлитный массаж. В отношении здоровья уязвимы горло и голова.

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Источник: Сегодня
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