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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 апреля

Сегодня, 07:47

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 9 апреля.

  • Цифра дня – 18
  • Цвет дня – белый, льняной и жемчужный
  • Число удачи – 9

В основе дня устойчивость и внимание к деталям. В главных плюсах дня мудрость, знания. При этом минусы дня несут жесткость к ошибкам других и замечания.

Красота и здоровье: эффективны все антицеллюлитные процедуры, а также уход за полостью рта. Уязвимы почки и мочеполовая система.

Завершая прогноз темой бизнеса, хороший день для благотворительности и инвестиции в обучение.

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Источник: Сегодня
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