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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 июня

Сегодня, 07:49

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова
Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 8 июня.

  • Цифра дня – 19
  • Цвет дня – красный
  • Число удачи – 1

В главных плюсах дня сила воли, характер и амбициозность. При этом минусы дня несут гиперперфекционизм и гордыню. В основе дня стремление к гармонии и балансу.

Красота и здоровье: избегайте переутомления. А если чувствуете усталость, состригите кончики волос. Уязвимы конечности и суставы.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, важно не принимать резких решений.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступает очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

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Источник: Сегодня
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