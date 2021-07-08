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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 июля

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
8 июля, 07:10
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 8 июля
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 8 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 8 июля.

  • Цифра дня – 20
  • Цвет дня – оранжевый, шоколадный
  • Число удачи – 2

В главных плюсах дня обаяние и энергия развития. При этом минусы дня несут деструктивные действия, конфликты и аферы. В основе дня спокойствие и созидание.

В вопросах красоты и фитнеса хорошо пройдут процедуры татуажа, эпиляции и детокс очищения. В отношении здоровья печень и ЖКТ. В пищу стоит добавить бобовые, оливковое масло и овощи.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, остерегайтесь мошенничества и спонтанные трат.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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