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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 сентября

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
7 сентября, 07:52
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 7 сентября
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 7 сентября / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 7 сентября.

  • Цифра дня – 21
  • Цвет дня – желтый
  • Число удачи – 3
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В главных плюсах дня смелость, интуиция и знаки судьбы. При этом минусы дня несут сомнения и суету. В основе дня планирование на будущее.

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В вопросах красоты и фитнеса уход за волосами и физическая активность будут уместны. В отношении здоровья – важно уделить внимание конечностям, зубам и суставам.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, приступайте только к тем проектам, которые сможете довести до конца.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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