Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили

ТОП ресторан

Гости Chanel

Отдых на море

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 октября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
7 октября, 07:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Айсулу Ахимова
Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 7 октября.

  • Цифра дня – 13,
  • Цвет дня – зеленый,
  • Число удачи – 4.

В главных плюсах дня – дипломатия и интуиция, при этом минусы дня несут авантюры и хитрость. В основе дня – планирование будущих целей.

Реклама

В вопросах красоты и фитнеса уход за волосами и укрепление ногтей, маникюр и педикюр. В отношении здоровья уязвимы печень и зрение. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, переговоры и встречи до 16:00.

А вчера, в среду, в 14:06 по киевскому времени, произошло новолуние. В астрономии это явления не считают чем-то примечательным: просто одна из фаз Луны, когда это небесное тело становится обращено к Земле своей неосвещенной стороной и невидимым. Часто люди не осознают истинного источника плохого эмоционального самочувствия и начинают все списывать на планеты, магнитные бури или природу. Поэтому узнайте, как оставаться в равновесии не заболеть, не унывать и не хандрить в эти дни.

Реклама

Также ранее мы писали, что ни в коем случае не стоит делать в период новолуния.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Just do it
Полезный совет на сегодня
Включайте в рацион продукты, богатые витамином D
Узнать ТОП-5 продуктов
Лайфхак дня
Как сделать сушку из яблок
Хакнуть
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Джей Ло в новой рекламной кампании Coach
Эстетика дома
Интерьерная линейка от Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять