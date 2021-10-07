Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 октября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 7 октября.

Цифра дня – 13,

Цвет дня – зеленый,

Число удачи – 4.

В главных плюсах дня – дипломатия и интуиция, при этом минусы дня несут авантюры и хитрость. В основе дня – планирование будущих целей.

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В вопросах красоты и фитнеса уход за волосами и укрепление ногтей, маникюр и педикюр. В отношении здоровья уязвимы печень и зрение. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, переговоры и встречи до 16:00.

А вчера, в среду, в 14:06 по киевскому времени, произошло новолуние. В астрономии это явления не считают чем-то примечательным: просто одна из фаз Луны, когда это небесное тело становится обращено к Земле своей неосвещенной стороной и невидимым. Часто люди не осознают истинного источника плохого эмоционального самочувствия и начинают все списывать на планеты, магнитные бури или природу. Поэтому узнайте, как оставаться в равновесии не заболеть, не унывать и не хандрить в эти дни.

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Также ранее мы писали, что ни в коем случае не стоит делать в период новолуния.