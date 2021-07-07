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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 июля

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
7 июля, 07:30
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 7 июля
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 7 июля / Фото: Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 7 июля.

  • Цифра дня – 19
  • Цвет дня – красный, клубничный и малиновый
  • Число удачи – 1

В главных плюсах дня – смелость, целеустремленность и успех. При этом минусы дня несут гордыню, беспечность и категоричность. В основе дня – осознание цели и и стремление к внутреннему развитию и росту.

В вопросах красоты и фитнеса – йога, дыхательные упражнения и медитации. В отношении здоровья – избавление от вредных привычек.

Завершая прогноз темой бизнеса, все инвестиции в образование окупятся сполна. Также в этот день приветствуются акции добра и благотворительность.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

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