Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 декабря
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 7 декабря.
- Цифра дня – 14
- Цвет дня – голубой и лазоревый
- Число удачи – 5
В основе дня лежит осмысление жизненного опыта и внесение корректировок на будущее. Среди главных плюсов дня успех, мудрость и терпение. При этом минусы дня несут сомнения, алчность и зависть. Касательно темы инвестиций – покупки в дом и устранение неполадок решатся благоприятно.
Красота и здоровье: приветствуются стрижки. Волосы хоть и будут расти медленнее, но сама процедура снимет усталость и наполнит тонусом все тело. Сегодня будут уязвимы глаза.
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