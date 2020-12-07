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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 декабря

Сегодня, 07:16

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 7 декабря.

  • Цифра дня – 14
  • Цвет дня – голубой и лазоревый
  • Число удачи – 5

В основе дня лежит осмысление жизненного опыта и внесение корректировок на будущее. Среди главных плюсов дня успех, мудрость и терпение. При этом минусы дня несут сомнения, алчность и зависть. Касательно темы инвестиций – покупки в дом и устранение неполадок решатся благоприятно.

Красота и здоровье: приветствуются стрижки. Волосы хоть и будут расти медленнее, но сама процедура снимет усталость и наполнит тонусом все тело. Сегодня будут уязвимы глаза.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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