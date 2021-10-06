Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 октября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 6 октября.

Цифра дня – 12,

Цвет дня – желтый,

Число удачи – 3.

В главных плюсах дня – интуиция, чуткость и внимание, при этом минусы дня несут суету и эмоциональные действия. В основе дня – милосердие и поддержка ближнему.

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В вопросах красоты и фитнеса актуальны дыхательные упражнения, пешие прогулки и йога. В отношении здоровья – берегите легкие и бронхи. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший день для встреч с единомышленниками и друзьями

Также сегодня, 6 октября, состоится очередное осеннее новолуние в 2021 году. Узнайте, что интересного будет в этот период, какие у него особенности, чем опасен этот день, что можно, а что нельзя делать в фазу новолуния, чтобы не навлечь на себя неприятности.

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Так, октябрьское новолуние проходит под знаком Весов, и это лучшее время для примирения, а еще в этот период хорошо загадывать желания. Не забывайте заботиться не только о своем эмоциональном, но и физическом здоровье: впереди сезон простуд и ОРВИ.

Ранее мы писали про гороскоп на эту неделю для всех знаков Зодиака.