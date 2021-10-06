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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 октября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
6 октября, 07:01
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 6 октября.

  • Цифра дня – 12,
  • Цвет дня – желтый,
  • Число удачи – 3.

В главных плюсах дня – интуиция, чуткость и внимание, при этом минусы дня несут суету и эмоциональные действия. В основе дня – милосердие и поддержка ближнему.

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В вопросах красоты и фитнеса актуальны дыхательные упражнения, пешие прогулки и йога. В отношении здоровья – берегите легкие и бронхи. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший день для встреч с единомышленниками и друзьями

Также сегодня, 6 октября, состоится очередное осеннее новолуние в 2021 году. Узнайте, что интересного будет в этот период, какие у него особенности, чем опасен этот день, что можно, а что нельзя делать в фазу новолуния, чтобы не навлечь на себя неприятности.

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Так, октябрьское новолуние проходит под знаком Весов, и это лучшее время для примирения, а еще в этот период хорошо загадывать желания. Не забывайте заботиться не только о своем эмоциональном, но и физическом здоровье: впереди сезон простуд и ОРВИ.

Ранее мы писали про гороскоп на эту неделю для всех знаков Зодиака.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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