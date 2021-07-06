Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 июля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 6 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 6 июля.

Цифра дня – 18

– 18 Цвет дня – белый, молочный

– белый, молочный Число удачи – 9

В главных плюсах дня усердие, разум и воля. При этом минусы дня несут искушения, поспешные замечания и выводы. В основе дня чуткость и внимание к ближним.

В вопросах красоты и фитнеса приветствуются физическая активность, а также процедуры эпиляции. В отношении здоровья хороший день для лечения зубов и укрепления десен. В пищу стоит добавить орехи, зелень и кисломолочные продукты.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, воздержитесь от рискованных действий, а вот работа в уединении принесет больше результатов.

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