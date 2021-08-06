Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 августа

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 6 августа.
- Цифра дня – 19
- Цвет дня – алый
- Число удачи – 1
В главных плюсах дня целеустремленность и харизма. При этом минусы дня несут тщеславие, гордыню. В основе дня избегать разброса энергии и правильно расставлять приоритеты.
В вопросах красоты и фитнеса – полезен будет уход за руками. В отношении здоровья – уязвимы глаза.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, благотворительность и акции милосердия, добра должны быть сегодня в приоритете.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.