Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 апреля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 6 апреля.
- Цифра дня – 15.
- Цвет дня – синий, сапфировый, джинсовый.
- Число удачи – 6.
В основе дня – активность в решении вопросов. В главных плюсах дня – трудолюбие и усердие. Минусы дня несут грубость, цинизм и проявление силы.
Красота и здоровье: приветствуются спортивные тренировки, ходьба и пешие прогулки. Уязвимы конечности, берегитесь ушибов и травм.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, отметим: это хороший день для различного рода идей, заключения контрактов.
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В апреле не только 1-е число веселое – есть много других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите в свой адрес благодарности, поцелуи и объятия.
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