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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 апреля

Сегодня, 07:06

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 6 апреля.

  • Цифра дня – 15.
  • Цвет дня – синий, сапфировый, джинсовый.
  • Число удачи – 6.

В основе дня – активность в решении вопросов. В главных плюсах дня – трудолюбие и усердие. Минусы дня несут грубость, цинизм и проявление силы.

Красота и здоровье: приветствуются спортивные тренировки, ходьба и пешие прогулки. Уязвимы конечности, берегитесь ушибов и травм.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, отметим: это хороший день для различного рода идей, заключения контрактов.

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Источник: Сегодня
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