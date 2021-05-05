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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 мая

Сегодня, 07:27

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 5 мая.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий, индиго и ультрамариновой
  • Число удачи – 6

В основе дня анализ полученной информации. В главных плюсах дня рациональные идеи и трудолюбие. При этом минусы дня несут фанатизм в идеях и авантюры.

Красота и здоровье: полезны дыхательные упражнения и прогулки пешком, а также процедуры депиляции и удалению родинок и пигментных пятен. В отношении здоровья сердце и сосуды, а также бронхи. В пищу полезно добавить помидоры, тыкву и миндаль.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, встречи провести эффективней всего до 15:00.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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