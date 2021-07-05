Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 июля

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 5 июля.
- Цифра дня – 17
- Цвет дня – зеленый, бирюзовый
- Число удачи – 8
В нумерологии – день шоумена. В главных плюсах дня – вдохновение, доброта и сила слова. При этом минусы дня несут апатию и зависть. Избегайте жалость к себе.
В основе дня – самостоятельность и созидание в мыслях и желаниях. В вопросах красоты и фитнеса будут очень полезны процедуры по телу, увлажнение, а также плавание и солевые ванны. В отношении здоровья – берегите желудок. Для этого в пищу стоит добавить бананы, овсянку и шпинат.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, повремените с поспешными действиями, и крупные траты лучше отложить.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.