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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 февраля

Сегодня, 07:15

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 5 февраля.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – желтый
  • Число удачи – 3

В основе дня креатив и творческая энергия. Среди главных плюсов дня интуиция и вещие сны. При этом минусы дня несут обиды и недопонимание.

Решая рабочие дела, отложите решение важных вопроса на другой день.

Красота и здоровье: посвятите время прогулкам на свежем воздухе и танцам. Это расслабит мышцы от напряжения и зарядит тонусом. Уязвимы органы слуха и зрения.

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Источник: Сегодня
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