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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 апреля

Сегодня, 07:47

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 5 апреля.

  • Цифра дня – 14
  • Цвет дня – голубой, васильковый и лазурный.
  • Число удачи – 5

В основе дня мудрое отношение к происходящему и милосердие. В главных плюсах дня мягкость и терпение. При этом минусы дня несут зависть и ревность.

Красота и здоровье: полезно очищение и увлажнение, бани. В отношении здоровья уязвим желудок, лимфатическая система и глаза.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, совершать покупки нужно по мере необходимости, крупные траты отложить.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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