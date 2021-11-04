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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 ноября

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
4 ноября, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Прогноз нумеролога на 4 ноября 2021 года
Прогноз нумеролога на 4 ноября 2021 года

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 4 ноября.

  • Цифра дня – 11
  • Цвет дня – апельсиновый, каштановый и шоколад.
  • Число удачи – 2

В главных плюсах дня – энергия, активность и коммуникации. При этом минусы дня несут провокации, аферы и обман. В основе дня – избегать любого разрушения. В вопросах красоты и фитнеса – медитации, релаксация и массаж.

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В отношении здоровья день травмоопасный. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отложите все рискованные операции и необдуманные траты.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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