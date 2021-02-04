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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 февраля

Сегодня, 07:24

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 4 февраля.

  • Цифра дня – 11
  • Цвет дня – оранжевый
  • Число удачи – 2

В основе дня важно избегать суеты и не тратить энергию впустую. Среди главных плюсов дня – обаяние, энергия и упорство. При этом минусы дня несут провокации, мошенничество и злобу.

Все встречи и переговоры по работе проведите в первой половине дня.

Красота и здоровье: можно состричь кончики волос тем, кто чувствует тревогу и печаль. Будет уязвима печень. Сократите потребление соли, жареного и мучного.

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Источник: Сегодня
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