Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 декабря

Сегодня, 07:02

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 4 декабря.

  • Цифра дня – 11
  • Цвет дня – оранжевый и шоколадный.
  • Число удачи – 2

В основе дня лежит уединение или монотонная деятельность. Избегайте мест скопления людей. Среди главных плюсов дня – энергичность, характер и сила воли. При этом минусы дня несут иллюзии, ложь, вспыльчивость и агрессию.

Касательно бизнеса и инвестиций, то с крупными тратами пока лучше повременить.

Красота и здоровье: сегодня довольно травмоопасный день. Переключите внимание с тяжелых нагрузок на процедуры расслабляющие по уходу за телом. В отношении здоровья уязвимы глаза и желудок.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Нельзя написать семерку и сразу стать счастливым человеком": интервью с нумерологом Айсулу Ахимовой Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Деми Роуз показала свой самый "бесстыжий" купальник
Деми Роуз показала свой самый "бесстыжий" купальник

Популярные статьи

Вчера, 15:33Fun

Украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире" (фото)

Вчера, 14:45Food

Как правильно варить свеклу, чтобы сохранить витамины

Вчера, 14:34Шоу-бизнес

Передозировка "Виагрой": 73-летнего Бари Алибасова госпитализировали

Вчера, 13:04Events

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 05:35Психология

Гороскоп на сегодня 3 декабря: Тельца невозможно будет переслушать, а Близнецов все раздражает

2 декабряFood

Что приготовить из нута: ТОП-5 рецептов вкусных и полезных блюд

2 декабряШоу-бизнес

Скандальный российский блогер провел прямой эфир с мертвой девушкой (видео 18+)

2 декабряШоу-бизнес

"Не мог вкладывать": Геннадий Попенко назвал причину расставания со Светланой Лободой

1 декабряШоу-бизнес

Жертва фотографа Ктиторчука рассказала об изнасиловании в 17 лет: "Насильно тянул в постель"

1 декабряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

1 декабряАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

1 декабряШоу-бизнес

Михаил Ефремов написал письмо вдове погибшего в ДТП: "Не знаю, как жить, и прошу прощения"

1 декабряEvents

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка

1 декабряШоу-бизнес

Оля Цибульская записала скандальное видеообращение к хэйтерам (18+)

1 декабряШоу-бизнес

Пять знаменитостей, чьей жизни коснулся СПИД

1 декабряWellness

Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Назван избранник "Холостячки" Мишиной: карты раскрыли до финала
Назван избранник "Холостячки" Мишиной: карты раскрыли до финала
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Бочкарева из "Счастливы вместе" покорила видом в бассейне
Бочкарева из "Счастливы вместе" покорила видом в бассейне

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять