Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 декабря
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 4 декабря.
- Цифра дня – 11
- Цвет дня – оранжевый и шоколадный.
- Число удачи – 2
В основе дня лежит уединение или монотонная деятельность. Избегайте мест скопления людей. Среди главных плюсов дня – энергичность, характер и сила воли. При этом минусы дня несут иллюзии, ложь, вспыльчивость и агрессию.
Касательно бизнеса и инвестиций, то с крупными тратами пока лучше повременить.
Красота и здоровье: сегодня довольно травмоопасный день. Переключите внимание с тяжелых нагрузок на процедуры расслабляющие по уходу за телом. В отношении здоровья уязвимы глаза и желудок.
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