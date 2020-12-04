Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 4 декабря.

Цифра дня – 11

– 11 Цвет дня – оранжевый и шоколадный.

– оранжевый и шоколадный. Число удачи – 2

В основе дня лежит уединение или монотонная деятельность. Избегайте мест скопления людей. Среди главных плюсов дня – энергичность, характер и сила воли. При этом минусы дня несут иллюзии, ложь, вспыльчивость и агрессию.

Касательно бизнеса и инвестиций, то с крупными тратами пока лучше повременить.

Красота и здоровье: сегодня довольно травмоопасный день. Переключите внимание с тяжелых нагрузок на процедуры расслабляющие по уходу за телом. В отношении здоровья уязвимы глаза и желудок.

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