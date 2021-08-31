Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 31 августа

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 31 августа / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 31 августа.

Цифра дня – 17

– 17 Цвет дня – бирюза

– бирюза Число удачи – 8

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В главных плюсах дня исполнение желаний и сила слова. При этом минусы дня несут кражи, азарт и риски. В основе дня справедливость и спокойствие.

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В вопросах красоты и фитнеса пешие прогулки и релаксация будут уместны. В отношении здоровья уязвимы конечности. Снизьте нагрузку на тело.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, важно избегать конфликтов, а спорные моменты – отложить.

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