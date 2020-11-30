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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 ноября

Сегодня, 07:06

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 30 ноября.

  • Цифра дня – 9.
  • Цвет дня – белый.
  • Число удачи – 9.

Важно быть сегодня мягче и внимательнее к близким и любимым. Среди основных плюсов дня – логика, анализ и точность, а вот главными минусами станут категоричность, цинизм и въедливость. В рабочих делах старайтесь подходить ко всему спокойно и уравновешенно.

Красота и здоровье: мочеполовая система и почки будут сегодня уязвимы. Водные процедуры, бани, сауны и ванны будут очень кстати.

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Источник: Сегодня
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