Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 декабря
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 30 декабря.
- Цифра дня – 10
- Цвет дня – алый, малиновый и рубиновый.
- Число удачи – 1
В основе дня лежат романтические встречи и новые возможности. В главных плюсах дня: харизма, успех и обаяние. При этом минусы дня несут пустое соперничество и зависть.
Сегодня отличный день для презентаций, встреч и легкого общения.
Красота и здоровье: уход за собой и расслабляющие СПА-процедуры будут сегодня очень уместны. Но уязвима будет щитовидная железа. Полезен массаж шейного отдела позвоночника.
Читайте также:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное