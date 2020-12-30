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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 декабря

Сегодня, 07:37

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 30 декабря.

  • Цифра дня – 10
  • Цвет дня – алый, малиновый и рубиновый.
  • Число удачи – 1

В основе дня лежат романтические встречи и новые возможности. В главных плюсах дня: харизма, успех и обаяние. При этом минусы дня несут пустое соперничество и зависть.

Сегодня отличный день для презентаций, встреч и легкого общения.

Красота и здоровье: уход за собой и расслабляющие СПА-процедуры будут сегодня очень уместны. Но уязвима будет щитовидная железа. Полезен массаж шейного отдела позвоночника.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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