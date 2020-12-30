Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 30 декабря.

Цифра дня – 10

– 10 Цвет дня – алый, малиновый и рубиновый.

– алый, малиновый и рубиновый. Число удачи – 1

В основе дня лежат романтические встречи и новые возможности. В главных плюсах дня: харизма, успех и обаяние. При этом минусы дня несут пустое соперничество и зависть.

Сегодня отличный день для презентаций, встреч и легкого общения.

Красота и здоровье: уход за собой и расслабляющие СПА-процедуры будут сегодня очень уместны. Но уязвима будет щитовидная железа. Полезен массаж шейного отдела позвоночника.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться