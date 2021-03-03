Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 3 марта

Сегодня, 07:05

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня на 3 марта.

  • Цифра дня – 11
  • Цвет дня – шоколадный и оранжевый
  • Число удачи – 2

В главных плюсах дня – самокритичность и сила воли. При этом минусы дня несут авантюры, искажение информации.

В основе дня важно возлагать на себя те обязательства, которые будете в состоянии осилить.

Здоровье и красота: полезно уединение, медитации и йога. Берегите лёгкие, бронхи и желудок.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, благоприятно пройдут заключение контрактов, союзов, проведение встреч и общение с друзьями.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Идеи самых оригинальных подарков к праздникам марта Церковные праздники и посты в марте 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине
нумеролог Айсулу Ахимова цифра дня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Ватрушки з сиром: як приготувати ніжну і ароматну випічку
Ватрушки з сиром: як приготувати ніжну і ароматну випічку
Полякова никак не угомонится: вот что она сказала о Камалии
Полякова никак не угомонится: вот что она сказала о Камалии
Торт "Дамські пальчики": як приготувати неймовірний смаколик
Торт "Дамські пальчики": як приготувати неймовірний смаколик

Популярные статьи

Вчера, 13:20Звездно

Оля Полякова с супругом поздравили дочь с 16-летием. Смотрите, какой сюрприз устроили! (видео)

Вчера, 10:49Вкусно

Рецепт на 8 Марта: куриное филе, фаршированное курагой

Вчера, 05:45Психо

Гороскоп на сегодня 2 марта: Тельцы погрузятся в разборки, а Рыб переполнят эмоции

1 мартаВкусно

Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов

1 мартаЗвездно

"Не повторяйте дома": Оля Полякова кардинально сменила имидж к весне (фото)

1 мартаВкусно

Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака

1 мартаЗвездно

Мама Королевой обвинила Малахова в изменах Тарзана: "Все выглядело мерзко"

1 мартаЗвездно

Пономарев, DZIDZIO, Пивоваров и ALEKSEEV спели вместе. Предупреждаем, видео может вызвать слезы

1 мартаЗвездно

Родители покойной Фриске подали в суд на внука и Шепелева

1 мартаЗвездно

Никита Добрынин принял участие в российском "Холостяке": фото

1 мартаEvents

Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине

1 мартаEvents

Яркие открытки с первым днем весны 2021: поздравления, стихи и картинки

1 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 1 марта: Весам нужно устроить вечеринку, а Скорпиону сосредоточиться

1 мартаЗвездно

19-летняя бывшая наркоманка спела хит Аллы Пугачевой на "Голосі країни-11"

28 февраляEvents

С первым днем весны: короткие поздравления и смс

28 февраляЗвездно

Анна Седокова устроила скандал на телевидении и покинула съемки

Новости партнеров

Реакция Камалия на оскорбление Поляковой про "сиськастую"
Реакция Камалия на оскорбление Поляковой про "сиськастую"
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Астрологи назвали найщасливіші знаки зодіаку у 2021 році
Астрологи назвали найщасливіші знаки зодіаку у 2021 році
Исследование: обычное лекарство от астмы помогает от «короны»?
Исследование: обычное лекарство от астмы помогает от «короны»?
Співачка Марія Рак розповіла про свою участь у "Голосі країни"
Співачка Марія Рак розповіла про свою участь у "Голосі країни"
Новий техаський рейнджер: "Не хочу зв'язуватися з Чаком Норрісом"
Новий техаський рейнджер: "Не хочу зв'язуватися з Чаком Норрісом"
Кортні Кардашьян показала фігуру в бікіні
Кортні Кардашьян показала фігуру в бікіні

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять