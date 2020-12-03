Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 3 декабря

Сегодня, 07:37

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 3 декабря.

  • Цифра дня – 10
  • Цвет дня – красный и винные тона
  • Число удачи – 1

В основе дня лежит благоразумность и сдержанность. Среди главных плюсов дня – целеустремленность, амбициозность и харизма. При этом минусы дня несут крайности и гордыню. Не распыляетесь по мелочам, действуйте согласно приоритетам.

Касательно бизнеса стоит отметить, что инвестиции, направленные на образование и новые знания, окупятся сполна.

Красоты и здоровье: уязвима щитовидная и поджелудочная железы. Полезными сегодня будут очистительные процедуры и детокс. Также видимый эффект принесут диеты и правильное питание.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ретроградный Марс: нумерологи рекомендуют "замедлиться" — что это значит Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
«Блюдо для любви». Рецепт ароматной шакшуки от Татьяны Литвиновой
«Блюдо для любви». Рецепт ароматной шакшуки от Татьяны Литвиновой
Ольга Фреймут показала красавчика-брата: редкий семейный кадр
Ольга Фреймут показала красавчика-брата: редкий семейный кадр

Популярные статьи

Вчера, 19:32Food

Что приготовить из нута: ТОП-5 рецептов вкусных и полезных блюд

Вчера, 12:55Шоу-бизнес

"Не мог вкладывать": Геннадий Попенко назвал причину расставания со Светланой Лободой

1 декабряШоу-бизнес

Жертва фотографа Ктиторчука рассказала об изнасиловании в 17 лет: "Насильно тянул в постель"

1 декабряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

1 декабряАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

1 декабряШоу-бизнес

Михаил Ефремов написал письмо вдове погибшего в ДТП: "Не знаю, как жить, и прошу прощения"

1 декабряEvents

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка

1 декабряШоу-бизнес

Оля Цибульская записала скандальное видеообращение к хэйтерам (18+)

1 декабряШоу-бизнес

Пять знаменитостей, чьей жизни коснулся СПИД

1 декабряWellness

Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

1 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Овнов ждет хороший день, а вот Тельцов – очень напряженный

1 декабряEvents

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

30 ноябряШоу-бизнес

Грег Чапкис: что известно о сыне 90-летнего судьи "Танців з зірками"

30 ноябряШоу-бизнес

"Днище и клоунда": реакция Сети на финал "Танців з зірками" и победу Санты Димопулос

30 ноябряFood

Мандарины: польза, вред и секреты выбора

30 ноябряFun

Врач тайно оплодотворил сотни пациенток. Его дети ищут друг друга по всему миру

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые
Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые
Курица с картошкой в кефире в духовке
Курица с картошкой в кефире в духовке
Как выглядит сейчас женщина, которую признали эталоном красоты
Как выглядит сейчас женщина, которую признали эталоном красоты
Флешмоб стюардес, які зачиняють багажні полиці ногами
Флешмоб стюардес, які зачиняють багажні полиці ногами
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Сексапільна зірка UFC із силіконовими грудьми програла
Сексапільна зірка UFC із силіконовими грудьми програла

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять