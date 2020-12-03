Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 3 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 3 декабря.

Цифра дня – 10

– 10 Цвет дня – красный и винные тона

– красный и винные тона Число удачи – 1

В основе дня лежит благоразумность и сдержанность. Среди главных плюсов дня – целеустремленность, амбициозность и харизма. При этом минусы дня несут крайности и гордыню. Не распыляетесь по мелочам, действуйте согласно приоритетам.

Касательно бизнеса стоит отметить, что инвестиции, направленные на образование и новые знания, окупятся сполна.

Красоты и здоровье: уязвима щитовидная и поджелудочная железы. Полезными сегодня будут очистительные процедуры и детокс. Также видимый эффект принесут диеты и правильное питание.

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