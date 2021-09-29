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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 сентября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
29 сентября, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 29 сентября.

  • Цифра дня – 25
  • Цвет дня – фиолетовый
  • Число удачи- 7

В главных плюсах дня – доверие и милосердие, знаки судьбы и сны. При этом минусы дня несут пустые подозрения, страхи. В основе дня – спокойствие и любовь. В вопросах красоты и фитнеса – эпиляция, процедуры по удалению татуажа и папиллом.

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В отношении здоровья уязвимы бронхи, голова и горло. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, решайте вопросы по мере их наступления, не забегая вперед.

Если несколько первых дней недели многие знаки зодиака ощущали себя слишком ранимыми и впечатлительными, то с середины недели ситуация изменится. Чувство незащищенности и желания спрятаться от внешнего мира под капюшон уйдут.

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Вскоре настроение заметно улучшится, страхи пройдут и появится желание действовать, и нагонять упущенное. Что еще ждет вас на этой неделе, узнайте в гороскопе на неделю 27 сентября – 3 октября для всех знаков зодиака. Также не забывайте заботиться о своем здоровье.

Напомним, ранее мы писали, что делать при ОРВИ и простуде.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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