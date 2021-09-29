Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 сентября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 29 сентября.

Цифра дня – 25

Цвет дня – фиолетовый

Число удачи- 7

В главных плюсах дня – доверие и милосердие, знаки судьбы и сны. При этом минусы дня несут пустые подозрения, страхи. В основе дня – спокойствие и любовь. В вопросах красоты и фитнеса – эпиляция, процедуры по удалению татуажа и папиллом.

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В отношении здоровья уязвимы бронхи, голова и горло. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, решайте вопросы по мере их наступления, не забегая вперед.

Если несколько первых дней недели многие знаки зодиака ощущали себя слишком ранимыми и впечатлительными, то с середины недели ситуация изменится. Чувство незащищенности и желания спрятаться от внешнего мира под капюшон уйдут.

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Вскоре настроение заметно улучшится, страхи пройдут и появится желание действовать, и нагонять упущенное. Что еще ждет вас на этой неделе, узнайте в гороскопе на неделю 27 сентября – 3 октября для всех знаков зодиака. Также не забывайте заботиться о своем здоровье.

Напомним, ранее мы писали, что делать при ОРВИ и простуде.