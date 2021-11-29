Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 ноября

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 29 ноября.
- Цифра дня – 18
- Цвет дня – белый
- Число удачи – 9
В главных плюсах дня – внутреннее развитие и карьерный рост. При этом минусы дня несут вспыльчивость и нетерпимость к близким. В основе дня – проницательность и острое мышление. В вопросах красоты и фитнеса – бани и принятие травяной ванны дома.
В отношении здоровья – почки и мочеполовая система. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, покупки для кухни.
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