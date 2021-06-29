Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 июня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 29 июня / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 29 июня.

Цифра дня – 22

– 22 Цвет дня – зеленый

– зеленый Число удачи – 4

В главных плюсах дня гибкость и мудрость. При этом минусы дня несут заблуждения, пустоту и гордыню. В основе дня быть верным своим обещаниям и принципам.

Красота и здоровье: удачными будут программы по снижению веса, антицеллюлитный массаж. Берегите конечности от ушибов.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, избегайте сомнительных авантюр, есть риск потерь.

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