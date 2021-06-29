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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 июня

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
29 июня, 07:51
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 29 июня
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 29 июня / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 29 июня.

  • Цифра дня – 22
  • Цвет дня – зеленый
  • Число удачи – 4

В главных плюсах дня гибкость и мудрость. При этом минусы дня несут заблуждения, пустоту и гордыню. В основе дня быть верным своим обещаниям и принципам.

Красота и здоровье: удачными будут программы по снижению веса, антицеллюлитный массаж. Берегите конечности от ушибов.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, избегайте сомнительных авантюр, есть риск потерь.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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