Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 декабря
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 29 декабря.
- Цифра дня – 18
- Цвет дня – белый, серебристый, молочный и жемчужный
- Число удачи – 9
Старайтесь сегодня не торопить события и относится ко всему происходящему с легкостью и юмором. В главных плюсах дня анализ, рационализм и устойчивость. При этом минусы дня несут бесцеремонность, излишний перфекционизм и деспотизм.
В работе и бизнесе все встречи и договоренности лучше проводить до обеда. А после обеда самое время для душевных встреч с близкими по духу людьми.
Красота и здоровье: хороший день для очищения организма на внешнем и внутреннем уровне. Пейте больше воды и меньше газированных напитков. Но будут уязвимы сосуды, почки и сердце. Следите за давлением.
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