Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 декабря.

Цифра дня – 18

– 18 Цвет дня – белый, серебристый, молочный и жемчужный

– белый, серебристый, молочный и жемчужный Число удачи – 9

Старайтесь сегодня не торопить события и относится ко всему происходящему с легкостью и юмором. В главных плюсах дня анализ, рационализм и устойчивость. При этом минусы дня несут бесцеремонность, излишний перфекционизм и деспотизм.

В работе и бизнесе все встречи и договоренности лучше проводить до обеда. А после обеда самое время для душевных встреч с близкими по духу людьми.

Красота и здоровье: хороший день для очищения организма на внешнем и внутреннем уровне. Пейте больше воды и меньше газированных напитков. Но будут уязвимы сосуды, почки и сердце. Следите за давлением.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться