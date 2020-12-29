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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 декабря

Сегодня, 07:27

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 декабря.

  • Цифра дня – 18
  • Цвет дня – белый, серебристый, молочный и жемчужный
  • Число удачи – 9

Старайтесь сегодня не торопить события и относится ко всему происходящему с легкостью и юмором. В главных плюсах дня анализ, рационализм и устойчивость. При этом минусы дня несут бесцеремонность, излишний перфекционизм и деспотизм.

В работе и бизнесе все встречи и договоренности лучше проводить до обеда. А после обеда самое время для душевных встреч с близкими по духу людьми.

Красота и здоровье: хороший день для очищения организма на внешнем и внутреннем уровне. Пейте больше воды и меньше газированных напитков. Но будут уязвимы сосуды, почки и сердце. Следите за давлением.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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